韓國瑜化身拍賣郎銷番茄 笑臉與邱議瑩「世紀之握」

2019年01月20日 12:19 中時 柯宗緯

高市長韓國瑜（右二）化身拍賣郎，幫助冠軍番茄叫賣。（柯宗緯翻攝）

立委邱議瑩姍姍來遲，並未與韓國瑜同台。（柯宗緯翻攝）

高雄市長韓國瑜結束夜宿育幼院行程後，今（20）日早上馬不停蹄趕往美濃參加橙蜜香小番茄評鑑競賽，韓更化身「拍賣郎」，當場叫賣冠軍級橙蜜香番茄，最後以3萬6000元賣出。另外，立委邱議瑩也到場參加活動，與韓國瑜主動握手破冰，堪稱「世紀之握」。

韓國瑜致詞時撂客語打招呼，他說，美濃臥虎藏龍、人才濟濟，農民不怕吃苦、流汗，大家重視品質不怕賣不到好價格，勞工、農民賺到，全台灣的日子有會過的好，市府會當農民後盾，結合農會全力拚內外銷，相信今年一定會好過。

旗美區立委邱議瑩姍姍來遲，並未與韓國瑜同台，不過入座前，主動伸手向韓國瑜來個「世紀之握」，韓國瑜也笑臉回握，兩人座位隔了小走道及1個人，並未多做交談，韓國瑜也忙著幫農友簽名。

邱議瑩上台致詞提到，謝謝韓市長蒞臨參加評選，希望未來橙蜜香蕃茄可以外銷國際，大家攜手合作努力。台下韓國瑜則雙手比大拇指按讚，加上熱情拍手回應。

韓國瑜昔日是北農總座，叫賣功力一點都沒退步，今也化身「拍賣郎」上台時秀出手腕，笑說「要來露一手」，以實際行動力挺叫賣橙蜜香番茄，起標價2萬5000元，最後由高市議長許崑源以3萬6000元得標。拍賣所得將捐給美濃區國小作為急難救助金。

(中時 )