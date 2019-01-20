台鐵3月起停駛行包專車 機車託運將走入歷史

2019年01月20日 12:27 中時 李宜秦

台鐵今宣布定期行包專車將於3月1日起停駛，機車託運也同時停辦。（台鐵提供）

台鐵專門運送行李包裹的列車已有將近60年的歷史，往返潮州到花蓮，每列約有6節車廂，運送貨物、農產品、機車、家禽、寵物等，考量到腳踏車與行李包裹託運業務託運量與營收逐年遞減，且民間貨運也興起，台鐵今宣布定期行包專車將於3月1日起停駛，機車託運也同時停辦。

台鐵自1961年推出行李包裹列車，每列約有6節車廂，最多曾一年運送640萬件貨物，載送的內容包括貨物、農產品、寵物、機車等，但現今民間貨運興起，民眾多直接委託民間單位運送行李，導致行包專車使用率降低，每年送貨數僅約20萬件。

行包專車在每周二到周四之間會行駛潮州至花蓮往返共2班次，一趟開車時間約10多小時，等於繞完半圈台灣，行包專車後方多附掛平快車、藍皮普通車、早期莒光號車廂，其中平快車、藍皮普通車內沒有冷氣，只有電扇，懷舊味濃厚，是許多鐵道迷愛追的列車之一。

台鐵表示，考量到人力運用、行包專車開行天數與運送設備等，將從3月1日起將停駛行包專車，最後一列將在2月27日完成最後一趟任務。台鐵指出，民眾若有託運貨物、農產品、寵物或行李等需求，部分莒光號後仍有加掛一節行李包裹車廂，且有特定需求時，如中秋節時需運送大量柚子等，也會視情況評估加開行包專車。

台鐵表示，行包專車停駛後，鶯歌站653、554車次不再停靠，但仍續辦行李寄存與貨運等業務；竹北站653、6653車次也不再停靠，有託運貨物至竹北站以南需求者，可至新竹站申請托運。動物類包裹則改由莒光號附掛行包車廂運送。

而機車託運將在3月起正式走入歷史，台鐵指出，機車託運量低，只有寒暑假放假時與開學後有需求，但現有公路託運機車、民間貨運等，且機車託運業務必須外包，不符成本，因此未來即時有不定期加開行包專車，也不會再提供機車託運服務。

(中時 )