台鐵託運機車3月將走入歷史 網嘆可惜：火車托運最細心

2019年01月20日 12:36 中時電子報 陳煌祥

台鐵託運機車服務將走入歷史，定期行包專列預計3月1日起停駛，而機車託運3月起也將停辦，未來火車託運機車畫面將更走入歷史。網友直呼「好可惜」、「台鐵托運機車最仔細，還會用紙箱包」。

台鐵自1961年起推出行李包裹列車，至今已有近60年歷史，全盛時期一年運送640萬件貨物，除貨物和蔬果外，也常見寵物裝籠、機車託運等，每逢寒暑假或開學，更是機車託運旺季，但近年受民間貨運興起影響，行包專列使用率逐年下降，目前年送貨僅剩約20多萬件，台鐵決定自3月1日起，將停駛行包專列，2月27日完成最後一趟任務後，定期行包專車將說再見。

台鐵指出，現行部分莒光號仍有加掛一節行李包裹車廂，民眾仍可利用，若遇到節日如中秋節需大量運載柚子等，仍會視需求評估加開不定期行包專車，而機車託運則將自3月1日起停辦，台鐵表示，因機車託運數量不多，未來即便不定期加開行包專車，也將不再提供機車託運服務，機車託運將自台鐵貨運史正式消失。

消息一出，PTT上許多網友紛表示「好可惜阿」、「大學生要崩潰惹」、「以後只能用騎的回家惹QQ」更有許多托運過的網友表示「我火車、民間都用過，火車大勝民間」、「台鐵托運機車最仔細，民間托運機車刮到爛掉都不理你」、「以前用過台鐵，車子還會包紙箱紙防碰撞」、「台鐵的品質屌打公路，用過就回不去了」、「有經驗的都找台鐵」。

(中時電子報)