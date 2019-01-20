台東》韓國瑜「空軍」強 吳敦義：我安排的

吳敦義到台東參加5合1選舉主席感恩茶會。（楊漢聲攝）

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吳敦義直言韓國瑜網站空軍是他安排的。（楊漢聲攝）

國民黨主席吳敦義20日到台東參加中國國民黨台東縣2018年5合1選舉主席感恩茶會，感謝台東縣所有黨員的努力，有媒體針對吳敦義要開直播是否要跟韓國瑜請教，吳直言韓國瑜競選團隊的「空軍」就是他請去的，韓國瑜機智過人，但之前沒待過高雄，潘恒旭就是他安排去幫韓的。

吳敦義在副主席曾永權陪同下到台東參加感恩茶會，台東縣長饒慶鈴及國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人熱情迎接，前縣長黃健庭及多位新科台東縣議員都全員到齊，慶祝5合1選舉大勝的喜悅。

據傳國民黨文傳會規劃於農曆年後讓吳敦義直播來「接地氣」直接面對民眾，吳敦義表示，有些事情能透過直播來傳達給民眾，他覺得這是好事並不排斥，另外有媒體提問韓國瑜網路空戰做的極佳，是否會跟韓國瑜請教。

吳敦義笑著說，你們可能不太了解，韓的空軍就是他安排的，韓國瑜過去沒1天待過高雄，雖然他有他的機智，無論「空軍」或是「陸軍」沒有安排是不行的，如潘恒旭就是他安排過去的，但他也讚揚韓國瑜靠著他的機智、努力及庶民的語言成功打動高雄人的心，這是他成功最大的本錢。

另外，針對2020總統大選，吳敦義表示，他會不會參加黨內初選都尚未決定，但是作為國民黨主席，一定如同以往任何選舉一般，選出品德、操守、能力及政績都合格的人選，選出最有可能勝選的人選。

(中時 )

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