萬華分局喬裝西門町遊客 查獲棋牌社涉及賭博

北市警萬華分局在西門町漢口街一家棋牌社查獲非法賭博。〔謝明俊翻攝〕

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中時

設在北市萬華區漢口街二段一家棋牌社，涉嫌提供場所供不特定民眾以麻將聚賭，從中抽頭，轄區萬華警分局日前持法院核發的搜索票前往查察，當場查獲16名賭客分四桌聚賭麻將，現場並逮捕4名員工，查扣抽頭金8萬多元，全案詢後依賭博罪嫌移送法辦。

萬華分局指出，警方經長期蒐證，發現這家棋牌社藏匿在西門町鬧區商業大樓內，各出入口都裝設多具監視器鏡頭，並指派專人監看把風，並且，警方在搜索過程中，檢視賭場負責人手機，竟發現嫌犯平時趁警方執行臨檢時，利用賭場裝設的監視器，翻攝多張員警照片，用來辨認過濾賭客身分，規避警方查緝，門禁管制相當嚴格，警方這次派員喬裝化身西門町觀光遊客，才得以瓦解這個麻將職業大賭場。

警方調查，這家棋牌社領有臺北市商業處函，核准項目為休閒活動場館業等，但實際上經營麻將賭場，籌碼等同於現金，變相經營賭博。警方並發現同一地址曾於去年4月遭萬華分局查獲非法賭博，並在去年11月遭台北地檢署、台北地院起訴、判決，仍變更名稱重操舊業，萬華分局除依刑法賭博罪移送外，另依「第三方警政」力量，聯合台北市政府相關局處實施聯合稽查，以發揮防制賭博最大力量。

(中時 )

北市警萬華分局在西門町漢口街一家棋牌社查獲非法賭博，業者裝置多個監視器監控可疑人員進出。〔謝明俊翻攝〕
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