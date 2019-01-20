管中閔被彈劾 本土社團迫不及待要管快滾

2019年01月20日 12:34 中時電子報 王子瑄

監察院15日以「管中閔公職期間違法兼職」，7：4將管中閔彈劾。事隔三日，本土社團即串聯舉辦記者會，籲以各種方式讓管無法續當台大校長。

據《中央社》報導，18日台灣社、北社、台灣關懷中國人權聯盟等多家本土社團，聯合舉辦記者會，高呼：「依法撤職被彈劾的管中閔」。其指出，期待「各相關機構」，可如監察院，秉持初衷依法行政處理此案，為台灣民主法治與學術倫理奠根基。

北社社長李川信引用台大校訓「敦品勵學」，期待公懲會用最高道德標準來查此案。台灣社社長張葉森認為，管中閔違法失職非常清楚，既然監察院彈劾了，希望管中閔知所進退、自動辭職，也希望公懲會嚴懲，更希望新任教育部長潘文忠追回管中閔聘書。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏更表示，此案沒有藍綠問題，又痛批監察院藍營佔優勢，彈劾管中閔意義重大；同時劍指管中閔應自行下台，這樣比較好看；又說既然潘文忠回鍋教育部長，期待潘秉持初衷，不能讓善良在台灣死掉。

以上可見，各個社團各自表述，皆針對管中閔一人，皆要其快離台大校長職位。可見管中閔一人，不只搞掉了三位教育部長，更引爆整個獨派怒火，勞師動眾、不計代價、無論手法，就是要管不准當台大校長。對此，網友留言表示：「少用『本土社團』，不足以代表『台灣人』。」也有網友認為：「原來這是全套的劇本，繼續加演戲碼，就等2020台灣選民用選票教訓好了！」

(中時電子報)