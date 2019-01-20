吉林省政協前副主席王爾智被雙開

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旺報

中共中央紀委國家監委對吉林省政協前副主席王爾智嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，近日決定給予王爾智「雙開」（開除黨籍和公職）處分。王爾智於2018年8月因涉嫌嚴重違紀違法，被中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

中共中紀委國家監委公告，王爾智身為黨的高級領導幹部，喪失理想信念，毫無黨性原則，將公權力淪為謀取個人私利的工具，與親屬結成利益共同體，為親屬經營活動謀取利益，長期利用職權和職務影響為私營企業主攬工程、拉項目，以所謂股權轉讓、業務傭金等「合法形式」掩蓋權錢交易實質，通過親屬從中大肆收錢斂財；對黨不忠誠、不老實，為掩蓋自身違紀違法問題，對抗組織審查，在組織談話時不如實說明問題。且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王爾智開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其吉林省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

王爾智吉林伊通人，1954年8月生。曾任吉林省政府副秘書長、吉林省省直機關事務管理局局長等職務；2008年1月起任吉林省政協秘書長；2012年2月吉林省政協副主席；2013年6月至2018年1月，吉林省政協副主席、黨組副書記。

(旺報 )

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