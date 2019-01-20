王力宏大方撒250萬元紅包！曝一打三顧小孩「永遠有人在哭」

2019年01月20日 13:28 中時 蔡琛儀

王力宏19日在海口開唱，也是他「龍的傳人2060」世界巡演自去年4月從北京起跑以來的第20站，總票房累積超過10億元，為此慶功宴特別準備了「206,000,000」數字的冰雕，意味者去年票房已大破「2060加五個零」，主辦單位除了準備冰雕，王力宏為感謝工作團隊，現場親撒500封千元人民幣的紅包，總計250萬台幣獎金，慰勞辛苦的工作團隊。

王力宏大方送紅包慰勞工作團隊。（宏聲文化提供）

王力宏老婆王靚蕾昨也低調現身慶功宴，三個小孩都沒有來看演唱會，但他表示每次唱到〈親愛的〉時都會叫孩子們的名字，回家再把演唱的影片拿給他們看；他打趣說現在家裡常常處於熱鬧的狀態，「永遠都會有一個人哭，通常是我。」海口站後他要放2個月的長假，農曆年要帶老婆和孩子去歐洲滑雪放鬆，順便教大女兒滑雪。

王力宏敲冰磚。（宏聲文化提供）

王力宏為演唱會相當嚴格管控自己的狀態，他透露現在吃的非常清淡，早上吃6顆蛋，現在為了增加肌肉量，下午吃雞胸肉和花椰菜，笑說：「穿褲子就會有六塊肌。」他目前體脂只有11％，目標則是到10％，讓他直呼：「越來越難！」

他表示這次演唱會是他出道以來第一次自己全部參與製作的演出，因此讓他非常滿意，也學到很多，他不手軟砸錢買硬體，就是為了未來還能繼續使用，當作投資，也表示20年前曾在大陸遇過票務被搶匪搶走門票收入，幸好現在已經不會再發生。他6月8日將站上台北小巨蛋開唱，也是睽違七年後四度攻蛋，他表示小巨蛋能玩得機關花招較多，也會邀請嘉賓，最大的改變就是點歌橋段，能夠點得更加即興。門票將在26日中午12點於KKTIX開賣。

(中時 )