NBA》湖人變苦主！哈登狂轟48分延長逆轉勝

2019年01月20日 12:35 中時電子報 黃及人

CLUTCH 🚀 pic.twitter.com/zu3fdRNKyx — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年1月20日

「大鬍子」哈登這次決定不讓勝利再次溜走！儘管一度落後20分，火箭仍靠哈登轟進48分，連19場得分破30，艾瑞克戈登也摘30分，其中包含讀秒階段6罰中5，終場138比134延長逆轉擊退少了「小皇帝」詹姆斯壓陣的湖人。

湖人上半場靠著庫茲馬強大火力帶領，一度領先地主火箭到20分之多，可是來到第3節，場上頓時瀰漫詭異氣氛，湖人總教練華頓先因連吞兩次技術犯規被驅逐出場，「球哥」朗佐鮑爾也因左腿受傷退場，火箭轉眼追到只差2分差距。

幸好史蒂文生挺身而出，末節靠他接連投進3顆三分球，以及祖巴茲抓準火箭內線高度不足弱點，頻頻籃下單打取分，湖人仍保穩定領先優勢，只是哈登在讀秒階段連進2顆「不講理」三分球，把場上比分追上115比118緊張局面。

朗佐鮑爾左腿受傷，還需隊友攙扶才能離場。(美聯社)

接下來史蒂文斯的三分出手沒進，不想讓火箭投進追平三分球的湖人，刻意在末節最後5.7秒把哈登送上罰球線，讓他只能兩罰俱中，接著祖巴茲也是兩罰俱中，沒想到接下來湖人竟不故意犯規了，眼看艾瑞克戈登投進追平三分彈。

打到延長賽還剩32.7秒，哈登兩罰中1，幫助火箭133比132領先，此時波普突然無厘頭出手大號三分球，卻變籃外「大麵包」，戈登接著兩罰1，庫茲馬竟在最後11秒發生低級掉球失誤，戈登最後4罰俱中，一舉底定火箭勝局。

這是哈登連19場得分破30，正式超越貝勒獨占史上6，接下來他要追趕的目標，是排在第5的張伯倫連20場，前面還有張伯倫連65場、張伯倫連31場、張伯倫連25場與拉瑞瓊斯連23場，接著就看哈登還能狂飆到何時才告停歇。

(中時電子報)