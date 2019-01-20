台中海線寒風刺骨 冬令救濟遍地開花

2019年01月20日 13:41 中時 王文吉

梧棲區頂寮里長服務處舉辦寒冬送暖活動，從各界募集來的愛心物資，讓弱勢民眾感受到社會溫暖。（王文吉攝）

台中市議長張清照當「臨時搬工」，協助搬運愛心物資。（王文吉攝）

台中市議長張清照發動「清年軍」，協助港龍慈善協會的寒冬送暖活動。（王文吉攝）

由台中市議員陳本添（前排中）創辦的台中市愛幼會，連續36年舉辦冬令救濟活動。（王文吉攝）

歲末年終之際，許多單位紛舉辦寒冬送暖活動，台中市議長張清照20日一早前往梧棲區頂寮里當「搬工」，親自發送物資給弱勢戶，另派出10多位「清年軍」到沙鹿區協助搬運救濟物資。台中市議員陳本添創辦的愛幼會20日也辦理冬令救濟活動，身為終身會員的台中市副市長楊瓊瓔到場關心，並祝福民眾新年快樂。

入冬最強烈冷氣團來襲，海線今天風大、氣溫低，台中市議長張清照一早參加梧棲區頂寮里的寒冬送暖活動，他先協助里長鐘金水發送民生物資，後來看到身形瘦弱的民眾吃力地拖拉布袋，乾脆挽起袖子，充當臨時搬工幫忙搬上機車，民眾連聲說「議長謝謝！謝謝啦！」

「寒冬送暖大家一起來!」張清照謙虛地說，大部分人豐衣足食，但社會上還有不少需要幫助的人，希望大家平時惜福，有餘力多多幫助需要幫助的人，他只是希望拋磚引玉，社會才會更和協。鐘金水指出，張清照4年前當上副議長，除了出錢也出力，現在當了議長也到場做「搬工」，並對清寒戶噓寒問暖，令人敬佩。

張清照除自己身體力行之外，今天早上同一時段也派出18位「清年軍」，到沙鹿區協助港龍慈善協會的寒冬送暖活動，協助搬運物資給清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚近200戶低收入戶及邊緣戶，協會另外也發送每戶1千元現金。

港龍慈善協會理事長廖清安感謝各方愛心人士的捐助，他說，前議長張清堂及現任議長張清照得知協會的成員年紀比較長，所以每年除了捐款之外，還派「清年軍」協助，有了年輕人幫忙搬貨，做起來省力多了。

台中市愛幼會連續36年舉辦冬令救濟活動，20日在后里區發送救助金、泡麵、沙拉油、麵條、醬油等，共有142戶受惠，終身會員楊瓊瓔副市長也到場協助，並祝福民眾新年快樂。

創辦人也是市議員陳本添回憶，當年和志同道合的朋友，一起籌錢幫助弱勢族群，會員目前達數千人，善款捐助累計數千萬元，規模雖然不像慈濟那麼大，但是對於薪水階級來說，每月只要100、200元就可獲得助人的快樂。

(中時 )