大陸春運21日開始便利台胞證購票

2019年01月20日 13:07 旺報 林永富

大陸每年最重要的人員大移動將至，2019年春運將從1月21日開始，到3月1日結束，共40天，節前15天，節後25天。今年春運期間，預計全國旅客發送量將達到29.9億人次，比前一年春運增長0.6％。除電子客票代替紙質客票等措施之外，也將實行網上刷臉認證，方便旅客身分核驗。

據指出，其中全國鐵路預計發送旅客4億1330萬人次，比前一年增加3176萬人次，增長8.3％，日均發送1033萬人次，再創歷年春運新高。網上購票比例將超80％。

在方便旅客網上購票方面，大陸鐵路部門主要採取了以下幾項措施。

一是優化網路購票流程，進一步改善旅客購票體驗。優化12306互聯網購票流程，增加用戶掃碼登錄功能，減少旅客無效點擊，方便旅客快速購票；進一步優化驗證碼策略，最大限度減少旅客在購票環節出現驗證碼；繼續在海南環島鐵路進行電子客票試點，以電子客票替代紙質客票，身分證件作為乘車憑證，實現旅客自助進出站、自助檢票乘車、自助辦理車票退改簽和變更到站。

二是實行網上刷臉認證，方便旅客身分核驗。需辦理常旅客會員啟動和身分資訊核驗的旅客，可通過網上刷臉認證進行身分核驗，無需再去車站窗口核驗證件，實現全部流程網上自助辦理。

三是進行候補購票服務試點，提升旅客購票體驗。春節前和春節後，分別選取能力緊張方向的部分列車，進行候補購票服務試點，減少旅客在購票需求沒有得到滿足時，耗費大量時間和精力反複查詢餘票。

四是優化核驗流程完善售票設施，方便港澳台旅客。優化回鄉證網上註冊核驗流程，實現全程網上辦理；擴大加裝卡式回鄉證和台胞證專用識讀設備自動售取票機範圍和數量，實現省級城市所在地車站、廣東省境內高鐵車站、京廣、京滬、杭深線所有高鐵車站全覆蓋，方便持回鄉證和台胞證的旅客購票，全國鐵路500多個車站2000多台自動售取票機提供該項自助服務。

(旺報 )