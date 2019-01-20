因食安投入務農 林建良盼友善大眾

2019年01月20日 13:38 中時 林欣儀

大學時學的是電機工程，4年前一頭栽進農業，37歲的林建良善用所學，在台中市大里區搭建溫室設施，採歐洲模式栽種小番茄、小黃瓜，他說，去年蔬果價格暴跌，因成本透支、一度想放棄，但回歸務農初衷，決定繼續「友善社會」。

埋頭整理一串串小番茄，林建良大學念電機工程，畢業後進入電腦維修領域工作，也曾轉行學蓋房子、到工廠上班，4年前的因緣際會、開始學習栽種果樹，他說，深感農業工作中許多流程可善用機械簡化，便投入研究。

林建良栽進農業領域後，深深感受到食安的問題癥結，他說，為了讓2個孩子吃得健康，決定生產「良心誠實商品」，以歐洲模式管理，寧願多花成本、使用合法藥物且合理用藥，剛開始也曾因為太理想化、與市場格格不入，但想到要改變食安、仍堅持下去。

「從友善家人開始，逐漸把圈圈畫出去，盼能友善民眾！」林建良強調，想要友善社會就要先友善植株，利用溫室內的環境控制器掌控澆水、噴藥、施肥等管理流程，並精密控制每株番茄的養分供給，讓植栽獲得最好照顧。

斥資1千多萬元打造溫室設備，林建良去年二度萌生退意，他說，精緻農業成本高，但蔬果市場價格差，成本嚴重透支，農民根本是「貼錢服務社會」，但回想到自己的初衷，決定堅持，今年開始開放民眾到果園內採果，盼藉此為食農教育盡心力。

(中時 )