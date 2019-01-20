找尋童年回憶！馬英九訪齋明寺

2019年01月20日 13:06 中時 葉臻

前總統馬英九認真聽取廟方講解。（葉臻攝）

前總統馬英九對廟的歷史很有興趣。（葉臻攝）

前總統馬英九今天上午到桃園大溪齋明寺禮佛，馬英九表示，小時候媽媽曾帶他來過，當時母親在石門水庫建設委員會工作，他在附近的三坑國小念書，雖然只念了半年就離開，但始終記得有一個饒有古意的寺廟，找了半天才在最近找到，所以特別來看一看。

大溪齋明寺歷經了3個朝代、7位住持，創建於1850年（清道光三十年），是一間有百年歷史的著名古廟，日據時代有過多次的修建，現屬於國家三級古蹟，是大溪鎮歷史最為悠久的禪寺。

齋明寺主祀觀世音菩薩，左右兩側各為目蓮尊者與地藏王菩薩，配祀神祇則為金童玉女、哪吒太子、韋馱菩薩與五顯靈官大帝，禪寺內保存珍貴的歷史文物，包括宋版藏經及高僧墨寶，馬英九今天也在廟方帶領下一一觀賞，表情十分專注，並屢強調齋明寺很有味道。

禪寺環境清幽，每年3月櫻花樹也會盛開，可惜今天僅有一顆櫻花樹搶先開花，想要到齋明寺賞花的民眾可能得在等等，馬英九今天穿了寫有平安二字的連帽上衣，被問到是不是想換走休閒風，他笑說平時穿得更休閒，「只是你們看不到」。

(中時 )

前總統馬英九穿著寫有平安二字的連帽上衣，與廟方人員合影留念。（葉臻攝）

前總統馬英九禮佛後面露笑容。（葉臻攝）