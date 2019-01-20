首屆大甲獅西濱馬拉松開跑 楊瓊瓔鳴槍為逾千跑者加油

2019年01月20日 13:38 中時 王文吉

大甲獅西濱馬拉松開跑前進行暖身運動，台中市副市長楊瓊瓔也一同做暖身操。（王文吉攝）

「西濱馬」從大安區海墘國小開跑，吸引逾千名親子跑者參加。（王文吉翻攝）

第1屆大甲獅西濱馬拉松20日清晨6點從大安區海墘國小開跑，吸引逾千名親子跑者參加，一同欣賞沿途上台61線西濱快速道路風景，體驗西濱海岸線之美。台中市副市長楊瓊瓔及運動局長李昱叡擔任鳴槍貴賓，市議員吳敏濟、李榮鴻也到場為選手加油打氣。。

「西濱馬」由台中市運動局及國際獅子會300-C2區大甲獅子會共同主辦，賽事結合大甲農會、大安農會、明香珍餅舖、阿聰師、志昇食品等單位，行銷在地產業。

楊瓊瓔在鳴槍起跑前，為逾千名跑者加油，並表示，市府積極舉辦大型活動賽事，提升台中市在各地的能見度，也打造運動城市，盼帶動運動觀光效益，更為市民帶來健康與經濟發展。

大甲獅子會會長陳勇佐表示，大甲獅子會用心關懷在地，此次發起的運動賽事秉持公益回饋精神，透過親子路跑活動，結合在地產業行銷，在西濱快速道路上將愛與關懷跑出來，盼廣邀各界送愛到社會角落，共同守護偏鄉下一代。

運動局表示，台中市積極爭取辦理重大活動與賽事，今年3月23日至3月25日將舉辦全國原住民族運動會，未來也將持續推廣運動健康的理念、規劃全市體育人才培育、辦理各項體育活動及建立各運動場館等重大建設，提供民眾更好、更多的運動活動及環境。

(中時 )