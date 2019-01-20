女直播主黃鱔塞下體 影片截圖瘋傳遭判刑

情色直播主琪琪被逮捕，近日遭法院判1年9個月徒刑，並處5萬人民幣(約台幣23萬元)罰金。(翻攝自諸暨日報愛諸暨公眾微信號)

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中時電子報

大陸「老虎直播」的女主播「琪琪」因2017年3月時用黃鱔塞下體自慰的直播遭警方逮捕，連帶使老虎直播遭到查抄，共23人遭到逮捕，近日法院也對此案做出判決結果。

大陸媒體報導，26歲的琪琪去年在看守所內受訪時表示，原本與男友經營淘寶店，後因經營不善，舉債3萬多元人民幣(約台幣13.8萬)，聽聞當網路女主播很賺錢，才為還債踏入直播圈，並於「麻椒直播」上做情色直播。

女直播主琪琪為錢表演鱔魚塞下體。(翻攝自微博)

前年3月，琪琪直播時一位大老闆點名想看「黃鱔表演」，她便建立一個只有VIP的群組，拿活鱔魚套保險套後，塞到下體自慰，沒想到事後影片遭到截圖並在網路上瘋傳，而聲名大噪的琪琪則趁此機會跳到「老虎直播」。

琪琪跳槽後變本加厲，不僅繼續做色情直播，更曾經直播與男友做愛的過程，被警方盯上後，於同年5月遭到逮補，獲利全部吐還，而老虎直播也因各種情色直播遭到查抄，共23人被逮。

浙江省諸暨市法院近日對此案做出宣判，認為23名被告為了營利而散播淫穢物品，觸犯相關刑事責任，依播淫穢物品牟利罪判琪琪1年9個月徒刑，並處5萬人民幣(約台幣23萬元)罰金，其餘人則判刑3到10年不等。

(中時電子報)

女直播主琪琪為錢表演鱔魚塞下體。(翻攝自微博)
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