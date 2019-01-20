現在看馬英九不再厭惡！他五字總結原因

前總統馬英九。(資料照,杜宜諳攝)

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中時電子報
／綜合報導

前總統馬英九卸任後人氣高漲，日前化身一日店員到書店打工，許多顧客也紛紛要求合照，該影片目前已經吸引超過85萬人次觀看。然而，有網友感嘆表示，當年看到馬沒什好感，大家也一直罵，但現在看到新聞反而能理性看待，也沒有以前這麼厭惡，「到底是怎麼了？」對此，有網友直言是「時間的力量」。

去年前總統馬英九與夫人周美青聯名春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，掀起民眾領取風潮，25萬份被索取一空。今年再親筆寫下豬年春聯，並印製10萬份開放民眾索取，馬辦還首度拍攝春聯宣傳影片，馬英九化身馬大九，當一日店員到書局打工「以工換筆」。馬英九魅力仍不減，10萬份已被索取一空。馬辦也表示，因各地陸續有新增需求，待統計完成後確定數量會再加印供民眾索取。

然而，網友autokey在PTT發表「為何現在馬英九會覺得還好?」一文，並表示當年看到馬英九真的沒什好感，覺得馬英九總統當的不好，人民生活辛苦，大家也是一直罵他。但現在看到他的新聞能夠理性看待，也沒有以前這麼厭惡，「我到底是怎麼了？」

對此，網友則表示「時間的力量」、「因為他再也沒辦法傷害你」、「因為抹黑他的人變少了」、「他主要就是經濟爛薪資停滯被遷怒而已，真要說也沒幹什麼壞事」、「有對照組真的幫馬洗白不少」。也有不少人提到現任總統蔡英文，並表示「還馬英九公道者必蔡英文啊」、「你之後也會覺得蔡英文還好」、「很早就預言蔡會更爛啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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