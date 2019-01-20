烏克蘭網壇第一美女爆愛上法國黑人「跳跳虎」

2019年01月20日 13:22 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

24歲的烏克蘭網壇第一美女絲薇托莉娜（Elina Svitolina）目前世界排名第6名，近日在澳洲網球公開賽打進16強，令人矚目的是這場16強比賽中，場邊選手座位區多了一位法國男網選手「跳跳虎」孟菲爾斯（Gael Monfils），就此證實兩人正在交往中。

「跳跳虎」孟菲爾斯在絲薇托莉娜與張帥的比賽中，坐在選手席中不時站起來為絲薇托莉娜鼓勵拍手。（圖／路透社）

絲薇托莉娜賽後接受採訪也證實正在和孟菲爾斯交往。（圖／孟菲爾斯IG）

24歲的絲薇托莉娜曾在台灣公開賽上拿下冠軍，而32歲的孟菲爾斯則在去年高雄海碩盃上拿下冠軍，兩人交往也讓球迷相當意外，其實兩人早有緋聞傳出，只是一直沒有公開，直到這場絲薇托莉娜對上大陸選手張帥的比賽，孟菲爾斯現身選手席才證實交往消息。

兩人隨後也在社群網站上放閃。（圖／絲薇托莉娜IG）

絲薇托莉娜下一場將和美國的基斯爭8強門票，球迷也等著看孟菲爾斯會不會再度進場為女友加油。（圖／絲薇托莉娜IG）

兩人隨後也在社群網站上放閃，不過外號「跳跳虎」的網球好手孟菲爾斯已不是第一次和女網選手交往，先前也曾和斯洛伐克的齊步可娃（Dominika Cibulkova）與法國同袍科內特（AlizéCornet）在一起過。

(中時電子報)