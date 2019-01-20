頸關節病變 婆婆媽媽罹患比例高

2019年01月20日 13:39 中時 林欣儀

隨著3C產品盛行、划手機成為全民運動，頸關節病變罹患率也大幅增加。亞洲大學附屬醫院神經外科與國際外科學會團隊舉辦義診，發現許多婆婆媽媽因長期受肩頸僵硬所苦、幾乎成為眉頭深鎖的「鎖眉族」，神經外科主任林志隆建議民眾可自行檢測頸關節、平時並可自我保健，減少痠痛。

擔任國際外科學會中華民國總會理事長的林志隆號召學會成員，20日在霧峰區光復新村舉辦義診，吸引許多婆婆媽媽現場諮商、想了解自己的身體是不是出了毛病，特別的是，許多婦女都提到自己肩膀、脖子常常僵硬且痠痛，甚至因此失眠，衍生身心與家庭問題的交叉惡性循環。

林志隆表示，根據臨床統計，女性因懷孕生育導致賀爾蒙改變、進入更年期後骨質即哀使退化，再加上常穿高跟鞋、使用3C產品等，較男性易出現頸關節病變，甚至有許多婆婆媽媽飽受頸椎病變長達20、30年。

林志隆建議，民眾若感覺肩頸不舒服，可在家自我檢測，將背部貼著牆壁站立，若是後腦杓、肩胛骨、臀部、腳跟都能夠自然地貼住牆壁，表示頸椎應該正常；但若後腦杓無法緊貼牆壁，則推測有頸椎僵直問題、患者可能出現脖子不適或頭痛，初期可藉由按摩、止痛藥緩解。

林志隆說，若肩膀痠痛、麻痺的強度增加，或部位從頸部延伸到上背、手臂等處，就必須儘速到醫院檢查、確認是否有神經壓迫情況。

(中時 )