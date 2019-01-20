民俗說得準？老人3大節慶死亡率高 醫揭恐怖真相

示意圖。（圖/Shutterstock）

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中時電子報

年關將近，長輩都說會有一些老人難過年關、容易被帶走，根據統計，清明、重陽以及農曆等三大節慶前後，老人家死亡率確實高，與傳統民俗「老人家難過節慶前後」說法幾乎一致。不過，醫師說，其實醫院是受一例一休及輪休影響，三大節慶前後人力少，風險高，不建議住院開刀。

根據衛福部近5年來國人死因統計年報，每年1、2月農曆春節前後，確實是死亡高峰，其中以1月最為明顯， 102年1月1萬4231人，103年1月為1萬5505人，104年1月死亡1萬4781人，均為當年度之冠；審視死亡圖表，可清楚看出國人死亡三大波段，最高峰為1、2月，第二波高峰是4月清明節前夕，第三波高峰是10月重陽節前後，與傳統民俗「老人家難過節慶前後」說法幾乎一致。

《聯合報》報導，三大節慶剛好屬於自然天氣變遷之際，從醫學學理分析，氣候變化劇烈、早晚溫差過大，上了年紀的人抵抗力較差，確實容易生病。研究也顯示，氣溫太低、太高，都會影響死亡率，對於老年人來說，低溫更是致命殺手，只要寒流來襲，除了腦中風、心肌梗塞等心血管疾病之外，消化道出血潰瘍、攝護腺肥大、痛風等發生率均明顯升高。

一名資深外科主任表示，其實醫院受一例一休及輪休影響，三大節慶醫護人員休假多，人力也較不足，除非必要，否則不建議在過年、過節期間前動刀或住院。

(中時電子報)

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