抖音國際版更新隱私政策　刪「數據傳回中國」條款

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中時
林勁傑

日前有美國智庫研究指出，對岸火紅短片平台「抖音」會收集用戶數據傳回大陸，成為中共提取情報或軍事活動的工具。而抖音國際版「TikTok」本月已更新美國和歐盟地區用戶私隱條款，將「數據可能傳回中國」一項刪除。

美國之音報導，TikTok在2018年8月適用於美國和歐盟的私隱條款中例明：「我們還會將您的信息與我們在中國的任何集團成員或隸屬機構分享。」而在2019年1月最新更新的隱私政策中則將「中國」一詞刪去。不過，適用於德國的條款目前仍未更新。

TikTok回應，會定期更新隱私條款，「TikTok的用戶數據在美國和TikTok運營的其他市場通過業界領先的第三方數據中心進行存儲和處理」。TikTok還在回覆中說：「TikTok不在中國運營。」

TikTok和抖音的操作基本一致，但使用者協議和隱私政策有所不同。比如大陸抖音的隱私條款包含無需用戶授權同意而收集和使用使用者資訊的情形，包括與國家安全、國防安全直接相關的情形，但是在國際版TikTok的條款中沒有這類豁免情形。

TikTok為抖音的國際版，數據顯示它在2018年全球社交媒體應用下載排行榜上位列第二，僅次於社交平台Facebook，而在蘋果AppStore的下載排行榜上更位居榜首。

(中時 )

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