佛光山雲水書車到金門金蓮淨苑 行動圖書館下鄉

佛光山捐贈金門的第1輛「雲水書車」，今（20）日在金蓮淨苑啟動下鄉行程。（李金生攝）

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「雲水書車」滿載學習百科、動物繪本、歷史故事、美術人文和勵志小品，千餘種書籍琳瑯滿目。（李金生攝）

佛光山捐贈金門的第1輛「雲水書車」，今（20）日在金蓮淨苑啟動下鄉，住持永勤法師和志工們期待行腳遍及全台291個鄉鎮的佛光山行動圖書館，將書香送到每個需要的角落，用歡喜心、菩提心打造充滿智慧與洋溢溫馨的和諧社會。

佛光山於2007年在星雲大師主導下，推出第1座「雲水書坊─行動圖書館」，為偏鄉學童送上精神食糧，迄2017年成長到53部，並有57名志工化身「海鷗叔叔」跋山涉水送書、2172名說故事阿姨隨車下鄉陪伴孩子閱讀，在全台各地結下許多善美因緣。

小朋友登上「雲水書車」，開心找尋自己喜歡的書籍。（李金生攝）

金蓮淨苑住持永勤法師指出，由書車下鄉延伸的關懷行動，還包括2013年推動國際書展、「校長說故事」團隊的建立，並在書車駐點學校舉辦作文比賽和開辦故事營、兒童營，以及為偏鄉孩子舉辦聯合畢業典禮，至今全台及日本、菲律賓、馬來西亞及香港等地，都可看到佛光山「雲水書坊-行動圖書館」如行雲流水般開往學校、社區，方便學生和民眾就近看書、借書的身影。

永勤法師在去年11月中偕退休校長陳為學、國際佛光會金門協會督導洪永善、前任會長余平禧及現任會長吳培甄赴台，接受〈佛光山文教基金會〉捐贈外島金門的第1輛雲水書車。

今天上午，陳為學校長帶領「校長說故事」團隊，在金門佛光人的協助下，前進首站東半島料羅社區，正式啟動下鄉行程，發願大家都能經由閱讀，開啟智慧和翻轉人生。

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佛光山金蓮淨苑期待大家加入愛書人行列，攜手打造書香社會。（李金生攝）
金蓮淨苑住持永勤法師希望透過「雲水書車」將書香送到每個需要的角落。（李金生攝）
國際佛光會金門協會會長吳培甄（左一）等人出席啟動儀式，發願大家都能經由閱讀，開啟智慧和翻轉人生。（李金生攝）
縣府財政處長孫國智（中）與陳為學校長（左二）等人出席啟動儀式。（李金生攝）
「開卷有益」小朋友在「雲水書車」上席地看書。（李金生攝）
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