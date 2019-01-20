王金平台南簽書贈春聯 籲朝野與兩岸合作

立委王金平參加國民黨中常委在台南舉辦的尾牙宴，當場舉辦簽書會。（程炳璋攝）

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民眾爭相遞書給王金平簽名，印證他在南台灣的高人氣。（程炳璋攝）

國民黨立委王金平20日到台南桂田酒店舉辦簽書會試人氣，並贈送親題春聯，強調「和諧」帶來團結，進一步兩岸合作，才能促進經濟，對國民黨總統提名機制表達只要不造成黨內對立都可接受，自己打算在元宵節過後表達參選總統意願。

國民黨有意參選總統的人選最近將台南市當成拚人氣的場合，黨主席吳敦義19日剛造訪，王金平20日立刻就到，國民黨中常委陳宗興20日舉辦尾牙宴，邀請黨內菁英與地方仕紳參加，國民黨總統候選大熱門的王金平是全場耀眼的主角。

熱心地方人士現場免費提供550本他的新書《橋》，讓民眾拿書要簽名。不少民眾排隊狂要王金平的簽名合照，他來者不拒，一一將書簽完再步入會場。現場並贈送一副王金平題字的「國和則興、家和則旺、人和則生」春聯。

王金平展現在南台灣的高人氣，20日多位國民黨台南市議員前來捧場，謝龍介上台宣傳自己參與第二選區立委補選，認為他的勝選可為國民黨在2020年奪回總統大位打出先鋒氣勢。

王金平過去長期擔任立法院長，有意發輝自己擅於「人和」的優勢，在春聯中強調和諧，他表示，和氣讓一切生生不息、充滿生機；家庭團結就能興旺；朝野和諧促進兩岸和平發展，才能促進經濟，帶來國家興盛。

外界關心王金平參選總統的舉動，王金平表示尚在評估，會等到元宵節過後，再表達參選總統的意願。他對黨內制定產生總統候選人的機制沒有意見，但認為無論方式為何，都不要造成黨內對立的局面。

(中時 )

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