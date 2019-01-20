入冬以來最低溫 周二起迎10度乾冷天氣

2019年01月20日 13:41 中時 游昇俯

今（20）日晚間強烈冷氣團南下，全台各地將出現雨勢，氣溫一路下滑，至周二（22日）、周三，中部以北、東北部地區可能出現入冬以來最低10度低溫。此外，伴隨大陸冷氣團南下，挾帶境外汙染物影響台灣，今晚中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門等地，空氣品質可能出現「紅色警示」。

中央氣象局預報員劉人瑋表示，今日白天鋒面通過，各地為多雲天氣，但下半天至晚間將開始出現雨勢，北部、東半部地區及中、南部山區都會有短暫降雨，愈晚，中、南部平地地區也會開始下雨。

因強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，今晚至明天各地都有局部短暫降雨機會，溫度從今晚開始逐漸下降，周二、周三各地偏冷，尤其是中部以北、東北部地區，清晨將會有10度左右低溫發生。

劉人瑋指出，周二白天起天氣將逐漸轉乾，僅北部、東半部地區仍有局部短暫雨，23至25日各地皆為多雲到晴天氣；她表示，大陸冷氣團影響至周三，周四、周五冷氣團減弱，但清晨溫度仍低，因天氣晴朗，西半部日夜溫差也將變得比較大。

根據環保署空氣品質監測網，今天上午，北部、高屏空品區及馬祖、澎湖地區空品以「普通」等級為主，竹苗、中部空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級；依據中午12點紀錄，中部、雲嘉南空品區，已有18測站達「紅色警示」等級。

環保署表示，今日白天鋒面通過，晚間起強烈大陸冷氣團將挾帶境外汙染物影響台灣，加上邊界層高度降低，西半部汙染物濃度將普遍偏高；上海上午9點細懸浮微粒濃度達150微克／立方公尺，隨冷氣團南下，影響台灣程度視降雨強度有所變化，中部、雲嘉南空品區為紅色警示，高屏空品區以及馬祖、金門，亦可能達紅色警示等級。

環保署指出，21日起受降雨洗除作用影響，汙染物濃度降低，空品可望好轉，但24日起大陸冷氣團減弱，中部空品區以南擴散條件逐漸轉差，仍須留意空品變化情形。

(中時 )