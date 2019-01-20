影》私刑正義？女嬰猝死 鄉民揪眾蛋洗員林托嬰中心

托嬰中心大門口滿是蛋殼碎片與蛋液，一片狼籍。(謝瓊雲翻攝)

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托嬰中心大門口滿是蛋殼碎片與蛋液，一片狼籍。(謝瓊雲翻攝)
私刑正義？女嬰猝死 鄉民揪眾蛋洗員林托嬰中心 （中天新聞）

近日虐童案頻傳，在網路社群媒體推波助瀾下，引發網民群情激憤；19日深夜約有3、4名男子，跑到彰化員林日前發生四月大女嬰猝死意外托育中心大門外，開啟臉書直播，眾人聯合丟擲上百顆雞蛋，業者未報案，低調清理現場，但警方已調閱相關監視器，掌握特定車輛主動調查中，將依違反《社會秩序維護法》與毀損罪嫌主動究辦。

針對員林市女嬰猝死案，彰化檢警多次主動上社群澄清，女嬰在托嬰第3天被保母發現全身發紫、心跳薄弱，緊急送醫不治；檢警法醫初步相驗女嬰無明顯外傷，解剖驗屍報告依流程需等到農曆年節後才能出爐，托嬰中心也提供監視器畫面供檢警調查，家屬也已經看過畫面，雖對死因充滿疑問，全案仍靜待檢警調查釐清真相。

直播影片中，劉姓男子帶著1百顆雞蛋由桃園南下，擔心準備的雞蛋不夠，還請求網友支援，一邊蛋洗托育中心，一邊罵髒話，不滿指出小朋友照顧成這樣，還要年後才有真相，「這是甚麼歪理？是甚麼道理？」並說托育中心不做回應，就用蛋洗表達大家的不滿。更直指將接力再到台南、宜蘭發生虐童事件地點砸雞蛋。

劉姓男子帶著上百顆雞蛋一路開著臉書直播，從桃園南下彰化員林，蛋洗托嬰中心。(謝瓊雲翻攝)

劉男並在直播中呼籲網友提供台南虐嬰死亡保母住處，要再前往台南蛋洗保母家，並請求支援雞蛋；他又補充宜蘭也還有一件，呼籲網友告知地址，他一個晚上要全部去「處理」。

他還強調「天下父母心，自己是將心比心、不是想紅，影片絕對不會刪，有法律責任一定面對！」

直播畫面引發網友兩極反應，有人叫好，鄉民正義，但也有網友不滿痛批「鬧夠了沒有？」一名自稱托嬰中心家長的網友強調「誰都不願意見到孩童猝死」，大家都很難過，但應該先搞清楚狀況，不要什麼都被媒體牽著鼻子走混為一談。怒批網友隨意洩憤，並不叫正義、而是違法行為，為了發洩自己心中的怒氣，管不好情緒、言行，跟那些虐童的人有什麼不同？

(中時 )

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