腸病毒71型疫苗最快明年問世　專家：至少9成防護力

2019年01月20日 14:15 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

儘管現在不是腸病毒流行的高峰期，但由於台灣位居亞熱帶以及暖冬的緣故，幾乎一年四季都有腸病毒疫情。疾病管制署表示，腸病毒本週剛脫離流行期，但小朋友陸續開始放寒假，再加上接下來要迎接的春節假期，小朋友恐怕會因為頻繁的人際接觸，增加腸病毒的傳播機會，就怕發生小規模感染，不只苦了孩子，家長們也很頭大，更讓人不禁想問，像流感、水痘等都有疫苗可施打，腸病毒為什麼沒有疫苗呢？

其實腸病毒也快要有疫苗可以施打囉！台大醫院小兒部感染科主治醫師張鑾英表示，其實腸病毒71型疫苗已規劃多年，但由於醫療法規相當嚴格，再加上少子化影響，徵求臨床試驗受試者進度緩慢，才導致疫苗至今還沒上市。

台大醫院小兒部主任黃立民表示，國內已有兩家藥廠針對容易出現重症及死亡案例的腸病毒71型進行第三期疫苗試驗，若進展順利，預計腸病毒71型疫苗最快明年就能問世。

感染人類的腸病毒高達100種以上血清型，常見的包括小兒麻痺病毒、腸病毒71型、克沙奇病毒及伊科病毒等，台灣於1998年發生腸病毒71型大流行，死亡病例高達78例，從此腸病毒71型每3-4年造成一次大流行，是台灣造成腸病毒重症的主要病毒，所幸2012年之後流行狀況趨緩，2016年至今也未釀成大流行，但仍是不可輕忽。

出現相關症狀應盡速就醫。(圖片來源/康健雜誌)

黃立民指出，腸病毒感染以71型最容易導致嚴重的併發症，甚至造成死亡，5歲以下幼兒是重症高危險群，其他類型的腸病毒較不會併發重症或死亡，因此腸病毒71型為研發疫苗的首要目標。

臺北榮民總醫院兒童感染科主治醫師洪妙秋表示，其實這疫苗相當安全，目前第三期臨床試驗在台大、榮總、林口長庚等醫院同步進行，需徵求2個月到未滿6歲的幼兒施打疫苗，起初不少家長都擔心孩子成了白老鼠，但在家長進一步了解讓孩子有抗體預防腸病毒71型感染重要性後，多半願意讓孩子參與試驗，目前北榮也持續徵求受試者，如進展順利，可望明年就能完成試驗，取得藥證讓疫苗上市。

腸病毒終將有疫苗 專家怎麼看

腸病毒疫苗原理是什麼？張鑾英解釋，是把腸病毒71型培養繁殖後取出，再讓它失去活性後製成疫苗，也就是一般常聽到的不活化疫苗(死疫苗)，當疫苗進入人體後，免疫細胞認出不活化病毒中的抗原，就會產生免疫反應、中和性抗體，之後如果遇到真的病毒入侵，這些已產生的抗體便可對抗病毒。

「要解決腸病毒終究是要靠疫苗。」黃立民說。

「打了疫苗之後，針對腸病毒71型有至少九成的防護力，且就目前試驗狀況來看，疫苗安全性和效果都相當不錯，也沒有太大的副作用。」張鑾英表示。

「若是71型疫苗上市，建議小朋友施打，能降低併發重症的風險。」洪妙秋說。

對於腸病毒疫苗，黃立民、張鑾英及洪妙秋皆深具信心，認為疫苗上市後，能夠有效抑制腸病毒71型病毒，且僅會出現注射部位局部紅腫、發燒等輕微副作用。

洪妙秋指出，除了台灣之外，目前腸病毒71型較流行的地區多集中在中國大陸與東南亞地區，包括越南、馬來西亞及新加坡等。這疫苗所引發的中和性抗體不只能中和B4亞型病毒，也可交叉中和大陸主要流行的C4亞型以及東南亞地區循環的B5亞型病毒。

兒童接種疫苗示意圖。(圖片來源/shutterstock)

黃立民表示，若是疫苗上市後，可能會納入幼兒常規疫苗，2個月、4個月及一歲時各打一劑，打完一個月後能產生保護力。若是已超過一歲尚未施打的小朋友，則是只要注射兩劑即可，主要針對五歲以下較容易出現重症反應的小朋友。

不過，由於疫苗尚在進行臨床試驗，張鑾英指出，打三劑會是比較保險的作法，但考量到成本和疫苗接受度，若是臨床試驗發現打兩劑的效果差異不大，可能會以打兩劑為主，因此到底該施打幾劑恐怕還有待評估。

張鑾英表示，目前中國大陸也有發展出腸病毒疫苗，只需施打兩劑，但由於土地幅員廣大，疫苗不夠普及，成效如何仍難以斷定。

免挨針！疫苗滴劑可望預防6型別腸病毒

腸病毒疫苗除了上述的注射型疫苗外，國衛院近年也研發出一種腸病毒疫苗滴劑，只要滴在鼻子裡就能有保護力，且可望一次預防至少6種型別的腸病毒。

研究團隊耗時3年，疫苗可望能預防克沙奇A16、A10、A6病毒，以及71型的B4、C4、C2病毒，且只要滴幾滴到鼻子裡就有效，因為是腸病毒進入人體時，常先透過黏膜感染，一旦疫苗滴劑滴進鼻子後，會產生免疫反應，未來不論腸病毒從身體哪個部位的黏膜感染，免疫系統都能第一時間認出並殲滅病毒。

張鑾英表示，滴劑的變數較多，若有一步出錯就可能沒有效果，且目前只有動物實驗，不一定對人體安全或有效，未來是否有機會問世仍是未知數。

正確洗手步驟。(圖片來源/康健雜誌)

預防腸病毒 勤洗手是重點

洪妙秋建議，在疫苗還沒上市之前，民眾想預防腸病毒，應保持良好衛生習慣，小朋友在用餐前、返家後，應徹底洗手；家中大人返家時也應留意清潔雙手，避免將病毒帶入家中。

手該怎麼洗？衛生署公布的「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五字口訣，其中最重要的是「搓」的動作。光是搓搓手，並不能有效去除吸附在手上的腸病毒，必須抹上肥皂，仔細搓揉兩手心→手背→手掌→再到手背→用拉手姿勢擦洗指尖、指縫，利用物理的摩擦動作，才能有效去除病毒和細菌。

(中時電子報)