《妻子的誘惑》申艾莉回歸！新戲直接害夫殺女

2019年01月20日 14:27 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

近期韓劇《SKY castle》最新一集收視率在韓高達22.3%，創韓有線電視收視率新高，打趴孔劉主演的《鬼怪》所保持的收視紀錄，該劇風靡程度，就連防彈少年團成員金南俊也是這波追劇迷之一，並曾在網上留言透露「好看到瘋掉０」；少女時代太妍也曾於直播提到自己有收看《SKY castle》，甚至在直播中還模仿起堪稱劇中大魔王《妻子的誘惑》的「申艾莉」金瑞亨冷冽語氣寫圖文，相當可愛。

金瑞亨在《SKY castle》中被網友懷疑謀殺自己的丈夫。（圖／翻攝JTBC Drama)

《SKY castle》由廉晶雅、金瑞亨、李泰蘭、吳娜拉、尹世雅等女星齊聚飆戲，故事講述住在韓國「SKY Castle」社區的上流社會家庭，父母最重要目標就是想方設法要讓自己的孩子考上一流的大學，其中網友更近一步發現，劇名SKY是韓國三所最好大學的第一個字母，該劇似乎也反映韓國教育的真實情況，有許多父母親甚至在網路公開詢問哪裡可以找的到如劇中金瑞亨飾演的超強高中老師。

金瑞亨在《SKY castle》堪稱是全劇大魔王。（圖／翻攝JTBC Drama)

《SKY castle》除了探討教育問題外，劇中五個家庭裡的「大人們的心機」和「孩子們的童真」造成的反差，更是一大看點之一，此外，透過各個家庭的婚姻問題、育兒問題，讓角色人物更加鮮明，也是收視率能從第一集的1.7%一舉突破20%的關鍵。其中尹世雅在劇中因無法再忍受丈夫金秉哲飾演的車教授長期對待子女教育的高標準，因此選擇了離婚並帶孩子們離家，甚至寫了一篇反省文，反省自己作為母親沒有好好保護好自己的三個子女，讓車教授回到家裡時發現家中空蕩蕩一點人聲都沒有，只剩一座金字塔，相當反差。

廉晶雅（中）、尹世雅（左一）、金瑞亨（左二）、李泰蘭（右二）、吳娜拉（右一）主演的《SKY castle》在韓收視率突破22.3%。（圖／翻攝自JTBC Drama)

該劇還邀請曾主演《紳士的品格》韓女星金正蘭特別演出，令人心驚的是，她在第二集因不堪兒子離家打擊在大雪下舉槍自盡，網友還特別地將《延禧攻略》裡的富察皇后自盡前的獨白COVER在金正蘭演出的這段劇情裡，直說相當無違和感，尤其富察的一句台詞「一步錯、步步錯」幾乎也同時是貫穿《SKY castle》的核心，網友甚至形容：「那一晚人們終於再次想起，被大雪、微風、風衣赤腳的女子所支配的恐懼。」

該劇日前播出的第18集收視突破20%，劇中揭曉了金瑞亨與因車禍喪生丈夫的衝突，她被丈夫質問：「你是想把你的孩子弄死嗎？」「馬上停下來，孩子不是適應不了嗎？」網友藉此推測，這是金瑞亨在劇裡謀害丈夫的原因之一。而在下週將播出集數的預告中，她做菜給自己的女兒K吃，也讓網友懷疑她是否想在飯菜中下藥，與女兒同歸於盡，網友更表示，她將錯誤的價值觀傳授給自己的學生，導致他們行為產生偏差，真的太恐怖了。

(中時電子報)