澳網》女單16強殘酷 大小莎娃同日出局

莎拉波娃止步於澳網女單16強。（美聯社）

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中時電子報
安妮絲莫娃在澳網女單16強失利。（美聯社）

女單30種子莎拉波娃(Maria Sharapova)前一輪宰掉第3種子的沃妹之後精神倍長，不料接下來就被地主15種子巴蒂(Ashleigh Barty)給擊敗。莎娃拿下首盤但連輸兩盤，巴蒂以4-6、6-1、6-4打進女單8強。

這一場勝利對巴蒂非同小可，澳洲總理與老球王賴佛(Rod Laver)都列席觀戰。儘管才22歲，而且腹肌還有傷勢，但巴蒂球風穩健，力量也不遜於莎娃。比賽纏鬥了2小時22分，體能優勢也站在巴蒂一方。

另一方面，美國17歲小將安妮絲莫娃(Amanda Anisimova)也在16強賽出局，結束了她的驚奇之旅。安妮絲莫娃還是個青少女，也是目前最年輕就打進前100名的女將，她16歲時就打贏過世界前10的可維托娃(Petra Kvitova)。只是這次可維托娃火力全開，6-2、6-1收拾了安妮絲莫娃。

安妮絲莫娃的父母都是從俄羅斯移民到美國，雖然她只會講一點俄語，但她一向把俄國前輩莎娃視為偶像，努力要在20歲之前打下一座大滿貫。莎娃在青少女時期就奪得溫網和美網兩座冠軍，坐上世界球后。

安妮絲莫娃要追上莎娃並不容易，現在叫她「小莎娃」還過早。英媒提起當年另一位俄國女將庫妮可娃(Anna Kournikova)，她外型極為出色，但沒能發揮潛力就因傷退役。因此英媒《獨立報》說：「安妮絲莫娃會是下一個莎娃還是庫妮可娃？」

(中時電子報)

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