林秀君糊塗成性 拿鑰匙開別人家門

林秀君與女兒丁巧唯一起出席年終送暖餐會。

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資深演員林秀君和女兒丁巧唯今（20日）抽空出席陳亞蘭所舉辦的公益辦桌，林秀君原本計劃在4月參加背包客行程到國外旅行，因自己是個大路痴，身邊親友都反對，背包之旅也因此而暫緩。女兒丁巧唯表示：「媽媽去買菜都會迷路，更何況是背包客」，事實上母女倆都相當迷糊，媽媽林秀君時常迷路，女兒丁巧唯則是搬了新家，卻認不出回家在哪裡，打電話給媽媽求救，媽媽竟回「我去外面看一下地址」，母女迷糊程度不遑多讓，最後丁巧唯找了一個多小時才回到家。

林秀君笑說自己記性不好，常在會忘記車子停在哪，有一次為了去戶政事務所，找了2、3個小時還是找不到，最後火大乾脆不去了！還有一次是搬了新家，拿自家鑰匙去開別人家的門，她無奈說：「社區都長一樣呀！」而女兒丁巧唯也一樣糊塗，竟在半夜找不到家門，在家門口繞了一個多小時，打電話給媽媽林秀君求救，媽媽竟然傻回「我去外面看一下」，有其母必有其女，都相當迷糊。

28歲的丁巧唯闖蕩演藝圈，爸爸卻擔憂她的婚姻大事，不但透過友人幫女兒相親，還每天對她說「年輕人整天在家幹嘛，為何不出去玩？」還因她經常帶女生朋友回家，懷疑她是同志，對此丁巧唯解釋：「爸爸都找18、19歲的富二代弟弟或是40、50歲的熟男，範圍太廣了，要怎麼選？」，丁巧唯也說自己不排斥姊弟戀，但差距10歲真的太多了！

(中時 )

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