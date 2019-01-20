立委許毓仁 代表出席達沃斯世界經濟論壇

2019年01月20日 15:14 中時 周毓翔

世界經濟論壇（WorldEconomicForum）於今年1月22日至25日在瑞士達沃斯(Davos)舉辦年會，國民黨立委許毓仁受邀代表中華民國出席，對此許毓仁表示，相當榮幸能代表我國在世界經濟論壇共同參與討論，台灣的產業和人才向來都是受到國際肯定，也相信透過創新和科技可以與世界接軌，更能在全球擁有不可或缺的地位。

2019世界經濟論壇中，主辦方邀請許毓仁參與制定以去中心化科技(DecentralizedTechnology)為主軸的跨國合作協定討論，其中內容包括：區塊鏈、資訊安全、虛擬貨幣法規、新興貨幣政策、數位經濟、跨境反恐、IOT等。許毓仁說，這些是國際趨勢發展中相當關鍵的議題，本次前往除了代表台灣在國際有所參與的空間，也期待這趟的收穫能為大家帶來創新的思維。

許毓仁認為，台灣擁有優秀的人才、完整的產業，在地理位子上也有相當的便利性，這些都是我們可以在國際間立足的優勢，在現今外交和政治錯綜複雜、難以有所突破的情況下，更應該思考的事情是如何透過創新的科技和技術，讓台灣的軟實力加以強化，使得我們在國際間有著舉足輕重的影響力。

本次世界經濟論壇邀請到國際上深具影響力的政治領袖，包括日本首相安倍晉三、德國總理梅克爾（AngelaDorotheaMerkel）、巴西總統雅伊爾·波索納洛（JairBolsonaro）及瑞士聯邦總統於利·毛雷爾（UeliMaurer）等等。

此外，諸多國際組織代表也都將出席此次盛會，包含聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）、聯合國人權事務高級專員辦事處首長巴舍萊（MichelleBachele)、世界貿易組織（WTO）總幹事羅伯托·阿澤維多（RobertoAzevedo）、經濟合作與發展組織(OECD)秘書長古瑞亞(AngelGurria)、國際貨幣基金組織總裁克莉絲蒂娜·拉加德(ChristineLagarde)等數位在國際事務上具有相當影響力的代表都將參與。

(中時 )