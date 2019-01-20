86歲布袋戲女藝師江賜美　允文允武翻弄舞台江山

2019年01月20日 16:07 中時 李欣恬 、 黃世麒

台灣布袋戲偶戲師江賜美。（黃世麒攝）

早年因儀式禁忌緣故，女性不得上戲台演布袋戲，但現年86歲的布袋戲藝師江賜美，當年因協助樂手父親整理後台戲偶，進而踏上布袋戲舞台，一路從做中學，一演一輩子。江賜美表示，女藝師在體力上比男藝師辛苦，但自己要懂得找方法省力，「好比一場打不完的武戲，我就利用兩尊尪仔比劃的幾秒空檔，自己也在布簾後大口喘氣，或是挺著大肚快臨盆仍要上台時，我就自己找施力點，演完全場。」

江賜美來自南投，父親江同生是後場樂師，父親到哪裡演出，她也會跟著去，最初的工作是協助後台整理戲偶，除了考驗好身手，也是考驗記憶力，「台上在演出，我在後面幫忙歸類尪仔，這是很重要的工作，要把好人放一邊、壞人放一邊，同時也要注意順序，否則藝師容易拿錯，讓不該出場的尪仔登台，就不好了。」

舊時的布袋戲舞台，可說是男人的天下，作為一名女藝師，江賜美也曾感到孤單，也有掉淚的時刻，但她表示，布袋戲就像是她的「王爺飯」，是命中注定會發生的事情，「王爺飯很黏，一黏就跑不掉了，剛開始會覺得很辛苦，但後來從中獲得成就感和快樂，還有可貴的友誼，以前的年代，沒有什麼娛樂，但我到一個地方演戲時，就會有很多女孩子會特別過來和我聊天、串門子，是很有趣的年代。」

江賜美表示，在她因為辛苦而想放棄時，總會想到曾祖父江厚生的預言，像是一生的提醒，「我的曾祖父江厚生，是地方上受人敬重的算命師，大家稱他為『老厚生』，他總是搭大轎出門為人辦事。他為我取名時，說我天生是男兒命，要做男孩子的工作，而且要越走動越賺錢，不要停在同一個地方，也因此，我的名字才有一個『賜』字，很男孩子氣。」

即使現在高齡86歲，江賜美說起口白仍中氣十足、手部動作靈活，臉色紅潤，歲月在她身上似乎看不見痕跡。江賜美說，她的童年歷經戰亂，也曾遇見布袋戲從興盛到衰退的年代，也曾順應時代改變，邊演戲、邊賣藥，磨練出一股韌性，她說：「活著別無他法，只要保持快樂，就能年輕。」

(中時 )