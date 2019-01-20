蘇嗆高雄負債3125億「自助人助」 網公憤挺韓這樣做！

2019年01月20日 15:26 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜終結民進黨高雄執政20年，但這塊負債高達3125億的燙手山芋，也讓韓一上任就備感艱辛。除努力打拚，更盼中央能伸出援手。行政院長蘇貞昌19日出席活動，提醒要韓「自助人助」。網友留言：「那就不客氣，查弊案查到底！」獲逾2000讚。

韓國瑜日前表示：「高雄市政府盡可能節流，盡量不要花大錢，或者一定要花大錢的時候，能不能夠花小錢。」因為高雄負債除公告的2430億，加上隱藏負債，如六大基金債務與勞健保欠款，共高達3125億。並坦言，高雄市政府的財政負擔，真的壓力很大，但盡可能不舉債爭取中央補助。

對此，蘇貞昌表示，對於地方困難都會盡力幫忙，希望大家一起努力，但不忘特別強調提醒韓國瑜要「自助人助」。此話一出，也被外界視為給高雄與韓的「軟釘子」。蘇甫上任，就願意撥款建設新北衝浪基地，可見有沒有獲得「關愛眼神」差很大。

網友則為高雄及韓國瑜抱不平，表示：「那就不客氣，查弊案查到底！」留言一出，獲得超過2000個讚。

也有網友直言：「高雄人記住你的話了」、「韓市長您再忍耐一年，一年後我們用選票幫您討回公道」、「自助就是清查前朝高雄市政府、貪污人員」、「馬英九執政的時候，可是沒有因為高雄市是民進黨主政，就不撥款喔！你們民進黨就因為不同黨派主政就要凍結經費撥款，民進黨個個都是心胸狹窄的小人，就算不為韓市長撥款，也該為高雄市民撥款吧！」

(中時電子報)