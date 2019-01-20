蘇嗆高雄負債3125億「自助人助」 網公憤挺韓這樣做！

行政院長蘇貞昌。（圖/本報系資料照）

友善列印
中時電子報

高雄市長韓國瑜終結民進黨高雄執政20年，但這塊負債高達3125億的燙手山芋，也讓韓一上任就備感艱辛。除努力打拚，更盼中央能伸出援手。行政院長蘇貞昌19日出席活動，提醒要韓「自助人助」。網友留言：「那就不客氣，查弊案查到底！」獲逾2000讚。

韓國瑜日前表示：「高雄市政府盡可能節流，盡量不要花大錢，或者一定要花大錢的時候，能不能夠花小錢。」因為高雄負債除公告的2430億，加上隱藏負債，如六大基金債務與勞健保欠款，共高達3125億。並坦言，高雄市政府的財政負擔，真的壓力很大，但盡可能不舉債爭取中央補助。

對此，蘇貞昌表示，對於地方困難都會盡力幫忙，希望大家一起努力，但不忘特別強調提醒韓國瑜要「自助人助」。此話一出，也被外界視為給高雄與韓的「軟釘子」。蘇甫上任，就願意撥款建設新北衝浪基地，可見有沒有獲得「關愛眼神」差很大。

網友則為高雄及韓國瑜抱不平，表示：「那就不客氣，查弊案查到底！」留言一出，獲得超過2000個讚。

也有網友直言：「高雄人記住你的話了」、「韓市長您再忍耐一年，一年後我們用選票幫您討回公道」、「自助就是清查前朝高雄市政府、貪污人員」、「馬英九執政的時候，可是沒有因為高雄市是民進黨主政，就不撥款喔！你們民進黨就因為不同黨派主政就要凍結經費撥款，民進黨個個都是心胸狹窄的小人，就算不為韓市長撥款，也該為高雄市民撥款吧！」

(中時電子報)

立委許毓仁 代表出席達沃斯世界… 邱議瑩主動握手韓國瑜破冰 掀兩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。