邱議瑩主動握手韓國瑜破冰 掀兩派網友議論

民進黨立委邱議瑩(左)與高雄市長韓國瑜(右)進行「世紀之握」。（翻攝自中時電子報直播）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜今天到美濃參加橙蜜香小番茄評鑑競賽，民進黨立委邱議瑩也到場參加，邱在入座前主動與韓國瑜主動握手破冰，韓國瑜也笑臉回握，堪稱「世紀之握」。對此，有網友肯定兩人互動，並表示「讚喔」，但也有網友諷刺表示「又不是不想選了 表面功夫也要做好嗎？」

韓國瑜化身拍賣郎銷番茄 笑臉與邱議瑩「世紀之握」

韓國瑜今天化身拍賣郎，當場叫賣冠軍級橙蜜香番茄，最終以3萬6000元賣出。該活動另一亮點為邱議瑩也到場參加活動。邱議瑩姍姍來遲，並未與韓國瑜同台，但在入座前主動伸手向韓國瑜「世紀之握」，韓國瑜也笑臉回握。此外，邱議瑩致詞時也感謝韓市長蒞臨參加評選，盼未來橙蜜香蕃茄可外銷國際，大家攜手合作努力，韓國瑜在台下則雙手比大拇指按讚。

邱議瑩在韓國瑜參選高雄市長期間多次批評韓政見，更曾在LINE群組po文，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發極大爭議。因此，在韓國瑜上任後，兩人互動也格外引發關注。

對於兩人的世紀之握，有些網友表示「讚喔」、「又同台了！上次是韓主動跟邱握 這次邱有先握不錯啦」。但許多網友則認為「邱也不演了」、「最大功臣當然笑了」、「昨天許智傑 今天邱議瑩 看來無恥民進黨也想靠韓流紅」、「又不是不想選了 表面功夫也要做好嗎」、「鳳山美濃韓國瑜拿成那樣　DPP立委還不怕的話我也是醉了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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