潘恒旭認吳敦義找他幫韓打空戰 直誇吳是藍軍戰神！

高市觀光局長潘恒旭證實，當初是吳敦義找他去幫韓國瑜打空戰。（柯宗緯攝）

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高市長韓國瑜掀起政壇「空戰」，人人搶當新網紅。外界歸功於現任高市觀光局長潘恒旭幫韓空戰打得漂亮，對此國民黨黨主席吳敦義今（20）日說，潘是他安排去幫韓國瑜的。潘恒旭證實此事說，吳敦義是自己與韓國瑜的「媒人」，不認為吳在收割戰果，更說不要低估吳的能力，直誇他是藍軍「戰神」。

潘恒旭說，2017年自己幫吳敦義選黨主席，520開票當晚討論隔天拜見行程，他打電話給韓國瑜，隔日吳、韓兩人會面，吳敦義稱得上是他與韓國瑜之間的媒人。

潘恒旭也透露一段故事，當初陳文茜本來推薦韓國瑜出任文傳會主委，同步前高雄縣長楊秋興推薦則推薦韓國瑜選市長，最後吳敦義指派韓出馬選高市長後，請他幫韓國瑜打空戰。

外界認為，如今2020國民黨群雄並起，積極靠攏韓流，是否意味潘恒旭為吳的人馬？潘恒旭笑稱，自己是國民黨的「公共財」，1998年起陸續幫馬英九、吳敦義、韓國瑜打贏選戰，打贏選戰，「我現在是高雄的人馬」。

未來若吳敦義出線角逐2020是否會幫忙？潘恒旭鬆口說，只要不影響公務，主席要幫個忙，還是會全力以赴，他還要外界不要低估吳的能力，「他是國民黨的戰神」，謀定而後動，不要想說他不懂空軍，他其實懂陸海空三軍。

不過，潘恒旭也重申，藍軍有一套遊戲規則初選機制，自己也不便干預，無論今日誰出線，相信萬眾一心，加上高雄執政得好，成為藍軍回歸執政權的灘頭堡，對於2020光復藍天再現相當有信心。

(中時 )

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