桃消辦氣球遊戲　讓孩童學防火知識

2019年01月20日 15:47 中時 葉臻

桃園市政府消防局第二大隊華勛分隊20日舉辦「消防捍衛任務之氣球保衛戰」，透過氣球派對宣導防火防災常識，隊員們更扮演「浴火鳳凰聯盟」的消防浴火英雄，搭配分別代表著防火、救護、一氧化碳、爆竹煙火、住警器的5位英雄人物，教導並吸引孩童了解防火防災知識內容。

消防局第二大隊組長王信副表示，活動中設立了各項闖關活動，包括宣導滅火器使用的丟沙包遊戲、訓練「小火快逃，濃煙關門」避難準則的互動遊戲、教導民眾施放爆竹煙火前應注意是否有合格之檢驗標章、住警器裝設位置是否為正確的九宮格遊戲、以及模擬身上著火時的練習自救訓練。

桃園市政府消防局第二大隊華勛分隊20日舉辦「消防捍衛任務之氣球保衛戰」，透過氣球派對宣導防火防災常識。（葉臻攝）

另外還有讓小朋友學習正確CPR姿勢、速率的按壓充氣幫浦遊戲，以及將家長與孩童分成各隊，進行防火知識大問答的防火觀念教育遊戲。

王信副表示，希望藉由本次宣導活動呼籲民眾平時應該要建立防火常識，一遇火警，必須要冷靜因應，平時做好準備，防災其實一點都不難，消防安全也可以更貼近日常，災害發生時才能從容應對，在年關到來之際，希望以輕鬆及愉悅的互動方式，達到落實火災預防目的。

(中時 )

隊員藉由各項遊戲教導小朋友正確防火知識。（葉臻攝）