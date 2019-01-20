超噁！老白男機上拉屎竟要台灣空姐擦屁股 空姐哭了吐了

2019年01月20日 15:50 中時電子報 戴安瑋

超噁爛！這個月19日我國一國籍航空公司航班空姐，在飛機從洛杉磯飛回台灣途中，被一名體型壯碩的白人男子要求協助上廁所，還要空姐幫忙脫褲子、擦屁股，空姐不肯就咆哮，最後是座艙長戴了三層手套幫忙擦屁股才平息。當事空姐在臉書發文說，身心受創，腦中現在是揮之不去的屎味。

根據該空姐在臉書上的發文顯示，「該名男子目測大概200公斤的老白男，胖到不能走路，需輪椅代步，起飛後他要求換到經濟艙3個空位，因為有空，所以讓他換了」、「他告訴我他右手斷掉開刀正在復原無法施力，想請我們幫忙把他從馬桶上拉起來，然後因為經濟艙廁所太小，塞不進去，要求上商務艙廁所，基於人道考量，所以答應他，沒想到是惡夢開始」。

該名女空姐說，「我們協助他進廁所，沒想到他馬上說，我內褲脫一半，現在沒辦法啦下去，你幫我脫。」該名空服員看著他坐在馬桶上，雙腿打開，生殖器就攤在她眼前，她拿毯子蓋著，告訴他她沒辦法也不方便幫他拉內褲，結果對方卻回，「我現在褲子只脫一半，你要我怎麼上廁所？快進來幫我脫！你剛才答應要幫我的！」該名空服員只好勉為其難憋氣，帶著手套幫他脫內褲。

老白男還在廁所拉屎，他上完廁所，竟要求空服員幫他擦屁股，空服覺得強人所難，該名乘客竟不斷咆哮，甚至說，「我現在拉屎了，沒人幫我擦，我要怎麼出去？我要留在這間廁所嗎？」最後是CP(座艙長)戴了3層手套幫他擦，幫他穿內褲跟褲子、送他回位置上」。

該空服員之後把自己關進廁所裡，吐了、哭了，她不知道會有這一天，她想一秒離職，覺得自己被深深羞辱。

(中時電子報)