馬英九辦簽書會 「現在才知道錢不好賺」

2019年01月20日 16:00 中時 葉臻

馬英九致贈春聯。（葉臻攝）

馬英九替粉絲披上國旗圍巾。（葉臻攝）

馬英九開心替粉絲披上國旗圍巾。（葉臻攝）

馬英九舉辦簽書會，有人一次買了20本。（葉臻攝）

不少粉絲攜家帶眷前來挺馬。（葉臻攝）

馬粉們帶著小孩來一睹馬英九風采。（葉臻攝）

前總統馬英九出版《八年執政回憶錄》，20日上午先至大溪齋明寺禮佛，下午就趕到中壢舉辦簽書會，下午2點的行程卻有馬迷6點半就開始排隊，馬英九提到日前拍攝的春聯宣傳影片，化身為一日店員「馬大九」到書局打工，笑說「現在才知道店員不好當、錢不好賺」，這個經驗讓他看到基層民眾的生活百態，尤其一開始他戴著個口罩、沒有人認出，「講白了也沒有人甩我」，直到他拿下口罩來問客人要不要買書才被認出，「是一個很有趣的過程」。

馬英九簽書會現場不但大擺長龍，還有人一口氣買20本，排前100名還可獲得國旗圍巾，馬英九也熱情替搶得前幾名排隊的民眾圍上，不少馬迷也爭相與他合照，還有人推著輪椅、戴著小孩一起前往，場面十分熱絡，馬英九也開玩笑他致贈的寫有「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」的春聯，笑說這個春聯讓人想到鍋貼，引起一片哄堂大笑。

馬英九表示，2年前天下文化找他寫《八年執政回憶錄》，以口述方式進行，他決定寫書是因為執政8年來有很多大事發生，不管是支持他或反對他，「都有義務把我知道的全盤托出」，他強調每個人都會犯錯，國家元首犯錯機會更多，但如何找出問題、解決問題，讓後面的人不再犯錯才是重要的，「不要粉飾太平」，希望這本書能達到見證歷史、分享經驗、反省檢討的3大目的。

(中時 )