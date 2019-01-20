馬英九辦簽書會 「現在才知道錢不好賺」

馬英九開心與粉絲們合影。（葉臻攝）

友善列印
中時
馬英九致贈春聯。（葉臻攝）
馬英九替粉絲披上國旗圍巾。（葉臻攝）
馬英九開心替粉絲披上國旗圍巾。（葉臻攝）
馬英九舉辦簽書會，有人一次買了20本。（葉臻攝）
不少粉絲攜家帶眷前來挺馬。（葉臻攝）
馬粉們帶著小孩來一睹馬英九風采。（葉臻攝）

前總統馬英九出版《八年執政回憶錄》，20日上午先至大溪齋明寺禮佛，下午就趕到中壢舉辦簽書會，下午2點的行程卻有馬迷6點半就開始排隊，馬英九提到日前拍攝的春聯宣傳影片，化身為一日店員「馬大九」到書局打工，笑說「現在才知道店員不好當、錢不好賺」，這個經驗讓他看到基層民眾的生活百態，尤其一開始他戴著個口罩、沒有人認出，「講白了也沒有人甩我」，直到他拿下口罩來問客人要不要買書才被認出，「是一個很有趣的過程」。

馬英九簽書會現場不但大擺長龍，還有人一口氣買20本，排前100名還可獲得國旗圍巾，馬英九也熱情替搶得前幾名排隊的民眾圍上，不少馬迷也爭相與他合照，還有人推著輪椅、戴著小孩一起前往，場面十分熱絡，馬英九也開玩笑他致贈的寫有「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」的春聯，笑說這個春聯讓人想到鍋貼，引起一片哄堂大笑。

馬英九表示，2年前天下文化找他寫《八年執政回憶錄》，以口述方式進行，他決定寫書是因為執政8年來有很多大事發生，不管是支持他或反對他，「都有義務把我知道的全盤托出」，他強調每個人都會犯錯，國家元首犯錯機會更多，但如何找出問題、解決問題，讓後面的人不再犯錯才是重要的，「不要粉飾太平」，希望這本書能達到見證歷史、分享經驗、反省檢討的3大目的。

(中時 )

潘恒旭認吳敦義找他幫韓打空戰 … 藍綠找大咖助陣立委補選 柯P酸：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。