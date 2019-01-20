小小波麗士騎哈雷模樣逗趣

台南市政府警察局白河分局20日上午舉辦小小警察體驗營活動，小朋友試騎小小哈雷重型機車。（白河分局提供）

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白河警察分局分局長斯儀仙（左一）協助小朋友試坐大人版哈雷重型機，一起拍照留念。（白河分局提供）

台南市政府警察局白河分局20日上午於白河運動公園辦理小小警察體驗營活動，小朋友穿上小小警察制服及騎上小小哈雷重型機車，模樣逗趣，還說「警察叔叔好帥氣，我以後也要當警察。」

由於小學已放寒假，20日又逢假日，許多家長趁著好天氣帶小孩來參加活動，小朋友換上迷你版的警察制服，變身帥氣小小波麗士，舉手敬禮拍照有模有樣，模樣逗趣可愛。

小小警察體驗營活動主要是透過遊戲及互動方式，讓小朋友了解「交通安全」、「婦幼關懷」等觀念，並宣導兒童安全守則，提升人身安全觀念，強化兒童自我防衛能力，以預防被害案件發生。

其中最受歡迎的項目是體驗騎迷你版哈雷重型機車，許多小朋友玩到欲罷不能，直呼「好開心，真的好好玩。」白河警察分局分局長斯儀仙也協助小朋友試坐大人版哈雷重型機，一起拍照留念。

白河警察分局分局長斯儀仙表示，交通及法律概念要從幼時札根，從小灌輸正確的知識不僅可保護自身的安全，亦可影響父母親的行為，當父母不守交通規則時，小朋友有了正確觀念就會提醒家長保護用路人行的安全。

如果民眾錯過20日的小小警察體驗營活動，白河分局將於21日及25日，分別於台南東山區碧軒寺旁東山分駐所、東原老人活動中心前廣場各舉辦一場，歡迎家中有幼兒園及小學低年級的家長帶著小朋友一起前來參與活動。

(中時 )

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