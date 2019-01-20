藍綠找大咖助陣立委補選 柯P酸：應靠自己的條件

2019年01月20日 16:12 中時 張潼

立委補選27日登場，今天是選前最後一個星期天，藍營陳炳甫找來高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人拍影片相挺，還有黨內議員與立委幫忙站台，綠營何志偉今晚也邀請行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰等人站台；相形之下，「柯家軍」陳思宇只有台北市長柯文哲幫忙掃街，不見其他大咖輔選。對此，柯今受訪時酸說，選舉還是應該靠候選人自己的條件，你是因你而存在，不是因別人而存在。

今晚何志偉的造勢晚會上，邀請了前北市副市長陳景峻，由於陳景峻去年九合一選前力挺柯，差點遭民進黨黨紀處分，此次不替陳思宇站台，反而替何志偉助陣，格外引發關注，且據了解，卓榮泰為了找他替何站台，拜訪他2、3次，反觀柯文哲一次也沒拜訪過陳景峻。

對此，柯文哲尷尬笑說，我們沒有刻意找誰站台，選舉就是講自己的理念、自己爭取選民的支持，而各黨本來就會盡自己力量去動員，也蠻正常的；陳思宇則在一旁緩頰，我們還是會再邀陳副市長啦，之前在觀傳局對我有很多照顧，他有黨籍、黨紀的壓力，我們都尊重跟體諒。

不過，由於何志偉陣營有蘇貞昌等大咖，陳思宇只有一個柯文哲，柯不忘酸說，選舉應該是靠候選人自己的條件，「你是因為你而存在、不是因為別人而存在。」

至於陳炳甫原本要找韓國瑜現身造勢大會，但最後韓改用拍影片方式支持，媒體也問，是否韓國瑜不敢北市跟柯文哲硬碰硬對決？柯文哲說，不要說不敢啦，他應該也很忙，但「其實我跟他（韓國瑜）還不錯」。

(中時 )