尾牙拚酒吞B群解酒有用？ 醫：喝這個最有效

2019年01月20日 16:05 中時電子報 陳煌祥

年終尾牙旺季到來不免多喝幾杯，許多人會在喝酒先吞B群、蜆精、蜂蜜水、牛奶等來避免喝醉或解酒。醫師表示，喝酒前先吃點東西比較不易醉，但油脂過多的食物不適合，另外想要解酒，喝足夠的水才是最好方法。

據《蘋果》報導，台北醫學大學附設醫院消化內科主治醫師方冠傑指出，想要不易喝醉，可以先吃點東西，因空腹狀態下，酒精一接觸胃黏膜馬上被吸收到血液中，血液中酒精濃度高就易醉。他建議可吃蔬果、澱粉、蛋白質和肉，但不要吃肥肉，因油脂多的食物會提升酒精被胃吸收的速度，反而易醉也易造成肝炎。

方冠傑表示，坊間流傳一些方法如喝糖水、蜂蜜水等來解酒，但效果因人而異且未經醫學實證並不推薦，而許多解酒產品都會添加維他命B群、維他命C、氨基酸等等，由於缺乏維他命B群會讓肝臟代謝酒精的作用變差，補充B群只是讓肝臟代謝酒精的功能可以比較正常而已，所以有些幫助，但是幫助應該不大。

另外也不建議靠喝茶解酒，因酒精會幫助身體會排出水分，加上茶也有利尿功能，可能引發脫水，醫生表示，酒精須經過肝臟中的解酒酵素代謝排出人體，過程需要大量水分幫助代謝，所以多喝溫開水才是最有效的解酒方法。

提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。飲酒過量，有礙身體健康。

(中時電子報)