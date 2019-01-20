費玉清曾包單數紅包給白冰冰！背後藏貼心故事

2019年01月20日 16:29 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

今日是資深藝人余天與李亞萍的二女兒余苑綺婚禮，卻因日前李亞萍開新節目的玩笑話，退回澎恰恰的3600紅包，引起軒然大波。紅包學問也一樣在「TW ICE」白冰冰身上發生，她曾在新居入厝時，收到費玉清與賀一航合包的單數紅包，沒想到背後卻隱藏著感人的貼心故事。

白冰冰透露會去余天女兒婚禮，沒想到自己也曾收過意外的紅包 。（圖／中時資料照）

據《三立》報導，白冰冰曾在出版的書籍中提到，自己奮鬥好一陣子之後終於有錢買房，入厝當天宴請親朋好友。當時費玉清、賀一航合送1包豐厚的紅包，金額卻是單數的26900，機靈的她立即聯想到一定是取字的諧音，「祝你(2)演藝事業六六大順(6)、長長久久(9)」事後致電給費玉清並感謝對方的用心，但費玉清只說不過是一點心意，給妳祝福，不只工作要顧，身體健康也要注意。

白冰冰後來得知是費玉清的貼心小故事，也十分歡喜。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

隨後遇到賀一航時，白冰冰一樣當面去道謝，沒想到意外得知「小哥」費玉清的貼心事蹟，賀一航當時因為沒錢不想去，所以只包了900元，沒想到費玉清卻提議可以一起合送，因此26000是費玉清包的，不只貼心幫助賀一航，也成功送了白冰冰一份入厝厚禮。

(中時電子報)