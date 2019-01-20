扯！美女大兵醉茫性騷同袍竟無罪 受害男兵慘叫求教

2019年01月20日 16:20 中時電子報 吳映璠

擔任保護君主重責大任的英國皇家近衛騎兵竟爆發性騷醜聞！一名25歲美女二等兵13日凌晨喝得醉茫茫後，直搗男性軍中同袍房間，整個人往男士兵身上一倒，還不斷在對方身上磨蹭、親吻對方，受害男兵大叫後才獲救，不料皇家近衛騎兵最終僅口頭申誡女大兵不得再犯，如此輕懲引發軍中男性同僚不滿。

駐紮在溫莎城堡的英國皇家近衛騎兵驚爆女兵猥褻男大兵醜聞，據「星期日郵報」（The Mail on Sunday）報導，這名女騎兵名叫荷姆斯（Corrie-Alice Holmes），13日凌晨3點在外醉酒後回營，可是她不是返回自己的房間，反而直搗皇家近衛騎兵在溫莎城堡的Combermere Barracks軍營值班室，指定和一名年紀較輕的男士兵說話。

值班室指揮官見她渾身酒氣，想打發她走，沒想到荷姆斯竟從另一側出入口偷偷溜進去，熟悉內情的消息人士指出，當時這名男大兵正躺在床上休息，荷姆斯看見他就往男大兵身上倒，更用雙手按壓住對方的頭，男大兵不斷掙扎要她離開，荷姆斯卻依然故我。

之後兩人走到屋外，荷姆斯還不斷用身體磨蹭對方，甚至想親吻對方，男大兵最終無力擺脫她，只好大喊「救命」，而值班室指揮官聽到叫喊後也馬上過來阻止，才喝止了荷姆斯的進一步侵犯行為。

隔天皇家近衛騎兵指揮官立刻對整起性騷、猥褻事件展開調查，不過最終僅對荷姆斯以口頭申誡處分，警告她不准再犯，否則要立刻開除她。針對如此輕的懲罰，軍中男性同袍大表不滿，私下通報憲兵隊，而憲兵隊也到軍營對整起事件展開刑事調查。

消息人士指出，男騎兵們認為荷姆斯判得太輕，因為同一件事，如果加害者變成男士兵，那事情可就大條了，過去也的確有男兵猥褻女軍官，最終被判罰入軍監服刑9個月的案例，服刑期滿後還被辭退，他們一致認為長官在懲處性騷擾事件時男女有別。

不過受害男大兵已表示會接受指揮官的決定，消息人士指出，上級長官對男士兵施壓，要他像個男人，不要再抱怨了，也有人警告這個事件會跟著他一輩子，而大家都會記得，他是個連「女人在他身上動阿動都要抱怨的人」。

值得一提的是，皇家近衛騎兵（Household Cavalry）是由內近衛騎兵團和皇家藍色近衛騎兵團兩個英國最高階軍團組成，威廉王子、哈利王子過去都曾隸屬於該騎兵隊，此次爆發性醜聞的Combermere Barracks軍營距離溫莎城堡不到1.6公里。

(中時電子報)