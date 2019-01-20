兌現拚經濟政見 小智趴趴走深入各企業

新竹市長林智堅（中）兌現競選時拚經濟的政見誠諾，20日起展開「小智趴趴走」計畫，深入基層中小企業傾聽需求與意見。（陳育賢攝）

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新竹市長林智堅（左二）兌現競選時拚經濟的政見誠諾，20日起展開「小智趴趴走」計畫，深入基層中小企業傾聽需求與意見。（陳育賢攝）

為兌現競選時推出拚經濟的政見，同時讓施政接到地氣，新竹市長林智堅20日起展開「小智趴趴走」計畫，昨天起率領相關局處長、幕僚深入基層中小企業傾聽需求與意見，力求百工百業走透透，並帶回第1線的問題進一步向中央尋求合作。

林智堅今天第1站來到香山區，參訪成立40年、專門生產汽車橡膠底盤減震相關零件的「隆勤實業」，林智堅對於隆勤公司員工的平均年齡僅33歲，一批年輕人以活力創新，延伸出超級跑車改裝車、競技車底盤零件，實在令人難以想像，銷售全球的「超跑心臟」竟隱身在香山小路裡。

隆勤總經理張世輪並現場示範雷射雕刻製程，讓人驚呼的在短短1分半內即能刻出「新竹市政府」字樣。

林智堅也親自體驗汽車底盤「防傾桿」製作，將鋼管放入機器中調整彎曲度，以保持車輛平衡。

林智堅表示，未來將致力推動香山精密科技園區，輔導香山地區工廠上下游產業鏈關聯，減少工業區用地閒置，盼未來能協助隆勤擴大產業規模，持續推陳出新。

之後，林智堅前往「新華米粉廠」訪問，由米粉公會理事長鍾淑鈴與前米粉公會總幹事蔡勝興進行導覽，介紹米粉從蒸煮、塑形、風乾的機械化生產流程。

米粉公會建請市府增設實體的米粉社區導引牌，林智堅當下允諾協助設計，並提及要發展米粉觀光不一定要蓋靜態展覽館，應與地方協力，讓米粉寮發展為動態、有生命力的特色社區。

另，林智堅一行人也參觀「信佳茶花園」，該園栽培茶花1200多種，現由95年神農獎得主蔡燦玉、侯進益與朱國棟共同經營，業者並向林智堅建議，希望發展茶花觀光以及茶花萃取結合生技產業的可行性，市府認同並表示將會提供適當協助。

另，參訪「香山牧場」時，牧場老闆則向林智堅建議，希望市內小學與幼兒園營養午餐可以採用在地自產自銷的優質鮮乳，林智堅則表示，市府一定全力支持優質的在地酪農業，將請教育處研議相關作法。

(中時 )

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