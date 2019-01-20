作家實現童年幻想，追尋企鵝公路

2019年01月20日 16:34 中時 許文貞

動畫電影《企鵝公路》源自小說家森見登美彥的童年幻想。（木棉花提供）

隨著年紀增長，許多人會逐漸忘卻童年時對於世界的奇妙想像，但日本小說家森見登美彥卻不是如此，「就像是喜歡踢足球的人，可以聚再一起看球賽，分享心情，但小時候我對世界有很多奇妙的想像，卻找不到同伴可以分享，也不知道該如何用文字描寫出來，直到長大後才終於有能力描寫。我想跟大家分享當時的幻想。」

在新銳導演石田祐康的改編下，森見登美彥的童年幻想《企鵝公路》近日變成動畫電影，即將在台灣登上大螢幕。故事描述小學四年級、個性樂觀積極的天才少年青山，某日因為在住家附近的空地發現大量的企鵝，開啟了「找出企鵝從何而來」的一趟奇幻旅程，沒想到過程中意外發現，他在意的牙科診所助理大姊姊，以及森林盡頭傳說中看到就會死掉的「銀色月亮」，竟然都跟企鵝的秘密有關。

森見登美彥在日本媒體的採訪中表示，由於童年住在郊區，非常希望以郊區為背景寫一部小說，然而郊區的空間感，是當時年幼的他難以用文字描繪的，「我想傳達給讀者的是一種感覺：童年的我總覺得在這個郊區裡，有什麼奇妙的事正要發生。當我腦中有很多幻想，而這些想像逐漸組織成小說，我就可以分享給別人。」

許多片段取材自森見登美彥的童年記憶。例如青山與大姊姊在自動販賣機遇見、罐裝果汁，以及青山的父親開車載他的畫面。有趣的是，作為故事重點的「企鵝」反而不是源自回憶，「我們習慣把企鵝從海中上岸、歸巢那段行走的路徑叫做『企鵝公路』，我發現這跟我想寫的故事概念很像，因此決定以它為標題，再想辦法把企鵝寫進故事裡。」

1979年生的森見登美彥畢業自京都大學農學院、農學研究所。2003年首部小說《太陽之塔》獲得日本奇幻小說大獎，最知名的代表作是2007年的《春宵若短，少女前進吧！》，去年也由導演湯淺政明拍為動畫電影。2010年的《企鵝公路》則獲日本SF大賞。作品融合青春、復古和奇幻，風格幽默，多有動漫畫改編。

(中時 )