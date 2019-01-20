心花朵朵開！中市西屯幸福花海季登場 20日起熱情綻放

2019年01月20日 16:33 中時 盧金足

台中市西屯區「2019廣納幸福花海季」，20日在廣福里廣興宮前廣場舉辦開幕式。（盧金足翻攝）

水田種植1000多株的落羽松園區內，鋪設木棧道，可悠閒漫步欣賞水面倒影。（盧金足翻攝）

廣福里花海季已舉辦6年，獲得到廣大遊客迴響。（盧金足攝）

台中市西屯區「2019廣納幸福花海季」，20日在廣福里廣興宮前廣場舉辦開幕式，10公頃的波斯菊、油菜花，及1000棵落羽松交織成心曠神怡美景，預計花期至2月20日止。開幕熱鬧滾滾，泰安國小手鼓隊、薩克斯樂團及社區媽媽土風舞隊精彩演出，為社區帶來心花朵朵開的歡樂氣氛。

立委張廖萬堅、台中市議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽等人出席盛會，西屯區公所區長何國裕表示，感謝廣福社區所有夥伴用心營造繽紛花海，為台中市增添一處春節期間賞花踏青的好地方。

在「2019廣納幸福花海季」啟動儀式後，由西屯區副區長林秋萬、理事長廖原興及廣福里長吳棟財等約500人，一起走入花海，漫步在波斯菊花田、油菜花田等10甲地以上的花海及落羽松密境中，欣賞音樂表演，感受來自大地賜予的視覺與心靈饗宴。

西屯區公所表示，廣福里八張犁花海季已自行舉辦6年，獲得到廣大遊客迴響，自2018年起擴大辦理，為期1個月的展期，吸引來自全國各地遊客約10萬人次以上遊客。今年除八張犁地景藝術花海，更加入農村特色稻草元素。

經由社造老師與社區居民討論，設計成大型聖誕樹造型，以鐵製骨架製成圓椎型，再將外圍以草繩纏繞，呈現不同的稻草質感，再加上當地知名的落羽松境，形成休閒賞花的好去處。

此外，也將在地小農栽培有機蔬果融入傳統美食，呈現出恬淡悠閒的田園風光，今年為讓市民欣賞到最漂亮的花海美景，廣福社區偕同地方寺廟及社團夥伴們全體動員，用心培育照顧花苗並精心規畫觀賞路線，包括波斯菊、油菜花海區、落羽松園區及蔬果區。

尤其4分地的水田裡種植1000多株的落羽松園區內，鋪設木棧道，可悠閒漫步欣賞水面倒影，令人心曠神怡，感受秘境之美。預估最佳觀賞期自1月20日起至2月20日，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家一同來賞花。

(中時 )