韓媒：文在寅將加緊美朝間斡旋 金正恩或於3、4月訪韓

2019年01月20日 17:07 旺報 呂佳蓉

據韓聯社報導，美朝高級別會談剛剛在華盛頓落幕，雙方商定2月底舉行第二次川金會，由此會談時間表初現輪廓。在此情況下，韓國總統文在寅可能加緊斡旋，幫助美朝能在川金會前就無核化等焦點問題縮小意見分歧。有觀點推測北韓國務委員會委員長金正恩或在第二次川金會之後的3到4月訪韓。

總統府青瓦台內部有意見認為，此次美朝之間的談判結果可能在很大程度上對韓朝關係發展等半島和平進程帶來影響，因此文在寅需要著重開展斡旋活動。分析認為，由於美朝自去年首開金特會以來就焦點問題一直僵持不下，所以難以一味看好第二次川金會的前景。加上，第二次會談談及的內容可能比上一次更為具體廣泛，因此文在寅的斡旋協調工作需要更加細緻入微。

青瓦台內部也普遍認為，現在正需要集中外交力量協調朝美立場，爭取第二次川金會取得實質性成果。青瓦台對待金正恩訪韓一事的態度則正好體現了這一觀點。

從目前來看，金正恩回訪首爾的時間可能定在第二次川金會之後的3-4月。雖然有觀測認為，金正恩可能在三一抗日獨立運動百周年紀念儀式舉行之際訪韓，但是由於美朝領導人在2月底會晤，金正恩2月底或3月初訪韓時間倉促，恐難成行，3-4月回訪的觀點更有說服力。

相關分析指出，若美朝談判未能取得進展，金正恩將對訪問首爾一事感到更大壓力。尤其是美朝在涉朝制裁問題上無法尋找到交集時，領導人會談上可談論的內容範圍將大幅縮小，屆時金正恩回訪事宜也有可能不了了之。

據青瓦臺有關人士指出，只有川金會取得理想成果，兩韓關係改善步伐才能進一步提速。儘管有觀點認為即使朝美談判無切實成果，韓朝領導人也可提前會晤打破僵局，但從目前來看，這些變數不在考慮範圍，此時此刻協調朝美分歧是重中之重。

(旺報 )