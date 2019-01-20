台灣青年導演未來想像《十年台灣》特映會

2019年01月20日 16:46 中時 葉書宏

新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，分享創作理念。（葉書宏攝）

新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，《十年台灣》監製劉嘉明分享製片過程。（葉書宏攝）

新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，分享當初的創作理念，5名導演拍攝5短片，透過鏡頭影像反映台灣社會未來10年的問題及想像。

府中15「亞洲連線」主題影展，選映獲得香港金像獎的話題電影《十年》，該片在電影中探討香港的社會政治議題，對香港造成不可忽視的影響力，「十年電影工作室」於是策畫「十年」國際版，分別邀請泰國、台灣和日本的電影人，製作《十年泰國》、《十年台灣》及《十年日本》等電影。

《十年台灣》將於今年1月正式上映，透過5名導演5短片作品想像台灣未來10年，分別是「惡靈罐頭」、「942」、「路半」、「蝦餃」、「睏眠」，當中涉及新住民議題、原住民故事、少子化與空污等現況。

文化局副局長于玟表示，年輕影像創作導演最需要展演平台，不論是劇情片、紀錄片還是動畫片，府中15鼓勵年輕創作者不遺餘力，長期提供音像創作者放映空間，透過音像作品發表計畫，年輕導演的多元觀點及創作精神可直接傳遞訊息給觀眾。

她非常認同《十年台灣》電影中5位年輕導演勇於表達對台灣現況的批評與觀察，也鼓勵年輕影像創作者盡量展現其創作能量，促進多元觀點的對話。

《十年台灣》監製劉嘉明表示，十年系列電影拍攝計畫讓台灣新導演各自展現特色，也讓年輕導演有更多國際交流機會及經驗，對於該片所聚焦的面向，他認為，台灣最寶貴的價值就是多元，「因為有各種聲音穿透出來，人人皆有自由表達的機會」。

《十年台灣》5位導演來自不同的成長背景，包括阿美族原住民、台菲新住民二代、馬來西亞華僑及土生土長的台灣人。導演勒嘎・舒米曾與鄭有傑共同執導《太陽的孩子》入圍金馬獎最佳改編劇本。

鄒隆娜作品《阿尼》則曾入圍2015年坎城影展，呂柏勳短片《野潮》獲得第19屆台北電影獎最佳導演。謝沛如以短片企劃《TheLonelyHopper》入圍2017東京國際短片電影節ShortFilmPitchCompetition決選，廖克發則以紀錄片《不即不離》獲得台灣國際紀錄片影展「華人紀錄片獎」首獎，也成為今年度府中15紀錄片駐館導師之一。

(中時 )