台灣青年導演未來想像《十年台灣》特映會

新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，分享創作理念。（葉書宏攝）

友善列印
中時
新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，分享創作理念。（葉書宏攝）
新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，《十年台灣》監製劉嘉明分享製片過程。（葉書宏攝）

新北市文化局配合府中15「亞洲連線」主題影展，20日邀請邀請即將上映的電影《十年台灣》導演及劇組團隊舉辦特映會，分享當初的創作理念，5名導演拍攝5短片，透過鏡頭影像反映台灣社會未來10年的問題及想像。

府中15「亞洲連線」主題影展，選映獲得香港金像獎的話題電影《十年》，該片在電影中探討香港的社會政治議題，對香港造成不可忽視的影響力，「十年電影工作室」於是策畫「十年」國際版，分別邀請泰國、台灣和日本的電影人，製作《十年泰國》、《十年台灣》及《十年日本》等電影。

《十年台灣》將於今年1月正式上映，透過5名導演5短片作品想像台灣未來10年，分別是「惡靈罐頭」、「942」、「路半」、「蝦餃」、「睏眠」，當中涉及新住民議題、原住民故事、少子化與空污等現況。

文化局副局長于玟表示，年輕影像創作導演最需要展演平台，不論是劇情片、紀錄片還是動畫片，府中15鼓勵年輕創作者不遺餘力，長期提供音像創作者放映空間，透過音像作品發表計畫，年輕導演的多元觀點及創作精神可直接傳遞訊息給觀眾。

她非常認同《十年台灣》電影中5位年輕導演勇於表達對台灣現況的批評與觀察，也鼓勵年輕影像創作者盡量展現其創作能量，促進多元觀點的對話。

《十年台灣》監製劉嘉明表示，十年系列電影拍攝計畫讓台灣新導演各自展現特色，也讓年輕導演有更多國際交流機會及經驗，對於該片所聚焦的面向，他認為，台灣最寶貴的價值就是多元，「因為有各種聲音穿透出來，人人皆有自由表達的機會」。

《十年台灣》5位導演來自不同的成長背景，包括阿美族原住民、台菲新住民二代、馬來西亞華僑及土生土長的台灣人。導演勒嘎・舒米曾與鄭有傑共同執導《太陽的孩子》入圍金馬獎最佳改編劇本。

鄒隆娜作品《阿尼》則曾入圍2015年坎城影展，呂柏勳短片《野潮》獲得第19屆台北電影獎最佳導演。謝沛如以短片企劃《TheLonelyHopper》入圍2017東京國際短片電影節ShortFilmPitchCompetition決選，廖克發則以紀錄片《不即不離》獲得台灣國際紀錄片影展「華人紀錄片獎」首獎，也成為今年度府中15紀錄片駐館導師之一。

(中時 )

心花朵朵開！中市西屯幸福花海季… 嚴管代訂車票 立委提案台鐵公務…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。