北市立委補選政見發表會 陳思宇猛酸對手

2019年01月20日 16:56 中時 張潼

立委補選27日登場，藍綠白3位候選人陳炳甫、何志偉、陳思宇今下午都親自出席政見發表會，有別於陳炳甫、何志偉15分鐘都在闡述議員任內政績、政見，陳思宇除拋出想法，也猛酸對手的政見不夠專業、自己較有能力做到，炮火猛烈。

何志偉在政見發表會中先是細數自己擔任議員8年任內達成的8項政績，包括爭取各級學校建築完成耐震補強、中醫與武術進入世大運等，接著提出「水岸經濟」、「老社區新經濟」、「長照經濟」、「廟口經濟」等4大主軸。

舉例來說，水岸經濟部分，要有河岸親子特色大公園、整合親水路線；老社區新經濟部分，盼新創事業留在士林與大同區，另外，大同區有蔣渭水公園、228公園、天馬茶房等可以串聯起來，打造民主文化財；長照經濟示範區要將士林與大同變成養老天堂；廟口經濟則包括提供百萬獎金徵選，再造商圈。

陳炳甫宣布參選初期，外界質疑他剛選上議員又投入立委補選，他特別花時間澄清，民進黨完全執政，但各項政策反覆，就是因為沒有監督制衡力量，盼選民讓他進入立法院，多一份力量，而他也會延續過去4年的問政、基層服務，把工作做好。

陳炳甫也提出「普及公共托、幼政策」、「整合長照資源，穩定長照財源」、「推動都市更新」、「推動民生汐止線」、「落實體育改革」以及「修正公投法、推動電子投票」

等政見。

陳思宇先闡述自己在北市府、觀傳局長任內的表現，接著提出觀光政策、社子島、兒少保護、教育政策、壯遊補助等政見，例如壯遊補助是主張擴大壯遊補助、放寬年齡限制，「投思宇一票，壯遊送機票」，另外一上任，也要針對先前「蔡柯會」談到的80多項內容清楚了解、加以推進。

最後陳思宇不忘酸何志偉、陳炳甫的政見，她先是批何提出的水岸經濟政見跟前立委姚文智一樣，可見「這8年改變什麼？」另外廟口表參道，廟口文化與表參道特質完全不一樣；陳炳甫提議要增設YouBike站點等，這也是她在市府團隊一起推動的，可見她更有經驗。最後陳思宇更質疑，有對手明明不對外募款，選後選舉經費還增加，那錢是從哪來的？炮火十分猛烈。

(中時 )