新科議員發春聯曝秘密 民眾驚呼：根本暖男！

2019年01月20日 16:49 中時電子報 王子瑄

台北市議員李明賢。(圖/李明賢臉書)

新科台北市議員李明賢，昨日(19)專程到湖光市場發春聯。有別傳統政治人物擺攤等民眾來領取，主動出擊親力親為，邊走邊放送笑容與春聯；接地氣的親民作風，引爆民眾熱情！也意外曝出愛妻一面，讓現場民眾與直播觀眾驚呼：「暖炸啦！根本暖男！」

李明賢首次參選即高票當選，曾任國民黨文傳會主委與黨中央發言人的他，對新媒體溝通管道極重視，經常在臉書與大眾互動、即時回饋。本週六前往內湖湖光市場發放春聯，便全程直播與粉絲分享。沿途，李不只逢人熱情問候，親切笑容也跟著大放送。小地方意外流露愛妻之情，堪稱暖男議員代表。

農曆新年發放春聯是習俗，更是民代與民眾交流情感的重要活動。有別傳統政治人物擺攤或定點發放春聯，李明賢主動出擊，特別來到緊繫內湖居民生活的湖光市場，沿街向民眾放送春聯拜年。「新年快樂，豬(諸)事大吉！」不分男女老幼，見議員竟出現在自己身邊，接過春聯超驚喜！

「電視有看到你耶！比電視帥！」師奶看到李明賢從電視中走出，紛紛大讚，李也熱情回應：「哈哈！電視會膨脹啦！」看到長者穿紅衣，不忘特別稱讚：「姊仔，你穿這樣很好看耶！很喜氣！」讓長者笑得合不攏嘴。遇民眾陳情，覺得市場動線太擠、太熱、沒廁所，也停下腳步細心回應，並暖回自己住在這十幾年，自己岳母也都在這買菜，民眾的意見會持續追蹤，也會跟里長討論。

路人熙來攘往，看到李明賢不約而同停下腳步、要求合照，在計程車裡的大媽還興奮搖下車窗……也見證從媒體轉戰政壇，靠著一步一腳印一舉當選的高人氣！更見證台灣社會，對中生代新血力量的盼望──「加油！年輕人！」路人特來比了個大大的讚。

採購民眾盛情邀約，有求必應的李明賢難得婉拒，秒回：「禮拜一我太太生日，我要陪他吃飯！」不經意流露的愛妻之情，意外曝出愛家一面，讓大家驚呼：「暖炸啦！根本暖男！」

影片最後，李明賢表示因宗教與政治因素，自己也曾被拒絕，但還是努力說服爭取大家的認同。還跟民眾一起挑選水果，認為術業有專攻，如柑橘就有不同品種，自己也是勤跑基層，才懂原來剛才手中的是美人柑；市場可以學習到很多知識，以後到市議會可以幫大家把關，把守權益。

(中時電子報)