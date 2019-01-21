繁殖高齡犬貼心老玩伴

2019年01月21日 07:23 中時 陳育賢

小轉（左）雖是繁殖犬退役的高齡比熊犬，但卻非常貼心，現與阿Q都是小吳的開心果老玩伴。（陳育賢攝）

繁殖場退役的高齡繁殖犬，因退役時普遍較高齡，通常較不受人青睞，一般大多轉往寵物店當美容犬，但比熊犬「小轉」卻讓寵物美容師吳柏融一見鍾情，甚至積極爭取收養照顧，現已成小吳的貼心老玩伴。

小吳回想說，他永遠記得第1天到寵物店報到上課的那天，1月2日這個日子他是永遠不會忘記，因為他就是這天遇見了「小轉」。

小吳表示，他第1眼看到小轉就被她的樣子吸引住，她不像其他的狗這麼活潑親人，雖是靜靜的獨自在角落，但卻能很顯眼的存在，吃飯時間也只有她總是靜靜坐著慢慢的吃飯。

之後，他開始期待每天去上課的時刻，因為這樣就能與她相遇，每次到寵物公司他總是偏心的第1個抱她出來、第1個餵她吃飯，放學也會特別留下來幫她洗澡。

時間久了，慢慢的她開使會偷偷的從後面跟著他，每當柵欄門被打開、狗四處逃逸玩耍的時候，小轉跟其他玩瘋的狗不一樣，她第1件事情就是衝來教室坐在他的座位底下，但就只是靜靜的坐著看著他，模樣實在惹人憐。

於是他開始爭取帶小轉回家幫忙照顧的機會，日子一天天過去，他也慢慢了解為什麼她會叫小轉這個名稱，原來每當他跟她對到眼，她總會用很興奮的轉圈來回應她的開心。

小吳說，他原本認為毛小孩要從幼犬開始養起才會貼心、最親人，但後來他發現自己錯了，小轉比他早先領養的貴賓「阿Q」更懂得撒嬌跟珍惜，她喜歡靜靜的窩在身邊偶爾抓抓他或討摸摸抱抱，她雖然被繁殖場去除了聲帶，但是當有人對我講話聲音比較大聲的時候還是能感受到小轉憤怒的警告叫聲。

很開心有這緣分能讓他領養到小轉跟阿Q這兩個乖孩子，會自己去廁所大小便，在租屋處也從不吵鬧破壞、從不讓他擔憂。

緣分真的很重要，小吳也鼓勵大家可以去收容所繁殖場走走看看，不要太在意他們的樣子及年齡，牠們很需要大家的，只要你願意，那麼在他們眼中，不論怎麼樣的主人都會是牠們心中最棒的爸媽。

(中時 )