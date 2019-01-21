繁殖高齡犬貼心老玩伴

小轉（右）雖是繁殖犬退役的高齡比熊犬，但卻非常貼心，現與阿Q都是小吳的開心果老玩伴。（陳育賢攝）

友善列印
中時
小轉（左）雖是繁殖犬退役的高齡比熊犬，但卻非常貼心，現與阿Q都是小吳的開心果老玩伴。（陳育賢攝）

繁殖場退役的高齡繁殖犬，因退役時普遍較高齡，通常較不受人青睞，一般大多轉往寵物店當美容犬，但比熊犬「小轉」卻讓寵物美容師吳柏融一見鍾情，甚至積極爭取收養照顧，現已成小吳的貼心老玩伴。

小吳回想說，他永遠記得第1天到寵物店報到上課的那天，1月2日這個日子他是永遠不會忘記，因為他就是這天遇見了「小轉」。

小吳表示，他第1眼看到小轉就被她的樣子吸引住，她不像其他的狗這麼活潑親人，雖是靜靜的獨自在角落，但卻能很顯眼的存在，吃飯時間也只有她總是靜靜坐著慢慢的吃飯。

之後，他開始期待每天去上課的時刻，因為這樣就能與她相遇，每次到寵物公司他總是偏心的第1個抱她出來、第1個餵她吃飯，放學也會特別留下來幫她洗澡。

時間久了，慢慢的她開使會偷偷的從後面跟著他，每當柵欄門被打開、狗四處逃逸玩耍的時候，小轉跟其他玩瘋的狗不一樣，她第1件事情就是衝來教室坐在他的座位底下，但就只是靜靜的坐著看著他，模樣實在惹人憐。

於是他開始爭取帶小轉回家幫忙照顧的機會，日子一天天過去，他也慢慢了解為什麼她會叫小轉這個名稱，原來每當他跟她對到眼，她總會用很興奮的轉圈來回應她的開心。

小吳說，他原本認為毛小孩要從幼犬開始養起才會貼心、最親人，但後來他發現自己錯了，小轉比他早先領養的貴賓「阿Q」更懂得撒嬌跟珍惜，她喜歡靜靜的窩在身邊偶爾抓抓他或討摸摸抱抱，她雖然被繁殖場去除了聲帶，但是當有人對我講話聲音比較大聲的時候還是能感受到小轉憤怒的警告叫聲。

很開心有這緣分能讓他領養到小轉跟阿Q這兩個乖孩子，會自己去廁所大小便，在租屋處也從不吵鬧破壞、從不讓他擔憂。

緣分真的很重要，小吳也鼓勵大家可以去收容所繁殖場走走看看，不要太在意他們的樣子及年齡，牠們很需要大家的，只要你願意，那麼在他們眼中，不論怎麼樣的主人都會是牠們心中最棒的爸媽。

(中時 )

嚴管代訂車票 立委提案台鐵公務… 台中慈濟圍爐 脊髓損傷照顧戶為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。