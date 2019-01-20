台中慈濟圍爐 脊髓損傷照顧戶為傷友發聲

2019年01月20日 17:02 中時 盧金足

慈濟基金會台中分會19、20日在台中市舉辦13場冬令發放活動，席開700桌宴請照顧戶圍爐。（圖／慈濟基金會提供）

50歲的賴昱菘10年前因從事鐵工時意外受傷，成為極重度身障者，不願屈服命運，成立「脊時行樂樂團」幫助病友，20日在慈濟圍爐表演口琴感動全場，他也是台灣國際勞工暨雇主和協促進協會籌備委員，積極為脊髓損傷病友爭取雇用外勞的權益與保障，他說，目前最大的希望就是考上街頭藝人，不用再被濟助。

慈濟基金會台中分會19、20日在台中市舉辦13場冬令發放活動，席開7百桌宴請照顧戶圍爐。其中在慈濟台中靜思堂，台中市政府民政局專門委員賴森林上台致意表達感恩與祝福。

大台中地區慈濟志工扶助苗栗、台中、彰化、南投共9351戶包含照顧戶、居關戶；在台中市共服務5568戶，19、20日兩天於南屯區、西區、后里區、大雅區、太平區、大里區、豐原區、東勢區、清水區、沙鹿區、大甲區、潭子區等，舉辦13場冬令發放圍爐活動。

20日適逢年度節氣的「大寒」，慈濟在台中靜思堂準備熱暖呼呼的年菜與慈濟照顧戶圍爐，活動中，慈濟長照據點的長者上台表演《感謝天感謝地》，極重度身障者賴昱菘表演口琴《歡樂年華》、《風姿花傳》樂曲，分享自己克服困難的努力。

賴昱菘說，他在35歲時，因從事鐵工時意外受傷、半身癱瘓，當知道一輩子無法站起來時，萌起輕生念頭，怨嘆為什麼被救回，但看到患有帕金森氏症的母親，決定不讓母親擔心，搬出無電梯的老家，租一樓的房子，積極做復健、尋求自立。

賴昱菘也在傷友鼓勵與介紹下，報名職訓課程學習架設網站、視覺設計，在家接案安頓生活，但工作有時青黃不接，去年5月他向慈濟求助，慈濟立即給予急難補助，列長期照顧戶每月提供生活補助。

「每個人都會遇到困難，只是遇到的不同、但都要學習面對」，賴昱菘說，只要生活有了目標，自己就會想辦法達成，大家也會幫忙想辦法，感恩慈濟也在這個時候出現。

現在賴昱菘獲得在脊髓損傷協會工作機會，也到醫院訪視傷友，假日販賣刮刮樂，還成立「脊時行樂樂團」臉書，為脊髓損傷者爭取權益與保障。

多年前受洗基督徒的賴昱菘說，每次遇到困難，上帝就為他開一條出路，不會讓他白白坐輪椅，過去整天只想要賺錢，現在只想幫助傷友站起來，目前最大的希望就是考上街頭藝人，不用再被濟助。

出席圍爐活動的台中市政府民政局專門委員賴森林參與上菜，他說，感恩慈濟志工為弱勢族群舉辦溫馨圍爐餐會，讓人間處處有溫暖。

慈濟基金會表示，慈濟每個月定期關懷照顧戶，農曆年前舉辦43場冬令發放圍爐活動，全台預計超過2萬3000戶慈濟照顧戶出席圍爐活動、感受年節氣氛。

(中時 )